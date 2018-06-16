Абхазский танец на "Ките": ансамбль "Абаза" взял гран-при на фестивале в Питере

Международный конкурс и фестиваль детских коллективов "Кит" проходил с 12 по 16 июня в Санкт-Петербурге.

СУХУМ, 16 июн — Sputnik, Бадри Есиава. Хореографический ансамбль школы искусств "Абаза" из Сухума взял Гран-при на международном фестивале "Кит" в Санкт-Петербурге, рассказала корреспонденту Sputnik руководитель школы Циала Чкадуа в субботу 16 июня.

"Мы участвовали в двух номинациях. В номинации "Народные танцы" наши дети исполнили национальный абхазский танец, за что им присудили Гран-при. Я ожидала такого результата, но дети были настолько удивлены, что многие даже прослезились", — поделилась Чкадуа.

Школа искусств "Абаза" была создана в годы Отечественной войны народа Абхазии Циалой Чкадуа в Пицунде. На сегодняшний день около 200 детей в этой школе занимаются танцами, хоровым пением, обучаются игре на абхазских национальных инструментах.

Хореографический ансамбль "Абаза" — лауреат и победитель фольклорных конкурсов. В репертуаре коллектива танцы народов мира.