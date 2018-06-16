03:35 17 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
  • USD62.69
  • EUR72.53
Поиск
Циала Чкадуа. Художественный руководитель ансамбля АБАЗА

Абхазский танец на "Ките": ансамбль "Абаза" взял гран-при на фестивале в Питере

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
Получить короткую ссылку
4611

Международный конкурс и фестиваль детских коллективов "Кит" проходил с 12 по 16 июня в Санкт-Петербурге.

СУХУМ, 16 июн — Sputnik, Бадри Есиава. Хореографический ансамбль школы искусств "Абаза" из Сухума взял Гран-при на международном фестивале "Кит" в Санкт-Петербурге, рассказала корреспонденту Sputnik руководитель школы Циала Чкадуа в субботу 16 июня. 

"Мы участвовали в двух номинациях. В номинации "Народные танцы" наши дети исполнили национальный абхазский танец, за что им присудили Гран-при. Я ожидала такого результата, но дети были настолько удивлены, что многие даже прослезились", — поделилась Чкадуа. 

Школа искусств "Абаза" была создана в годы Отечественной войны народа Абхазии Циалой Чкадуа в Пицунде. На сегодняшний день около 200 детей в этой школе занимаются танцами, хоровым пением, обучаются игре на абхазских национальных инструментах.

Хореографический ансамбль "Абаза" — лауреат и победитель фольклорных конкурсов. В репертуаре коллектива танцы народов мира.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Детское питание
    В усиленном режиме

    Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Опора ЛЭП в виде талисмана чемпионата мира по футболу 2018 волка Забиваки, установленная в Калининградской области
Неделя в объективе: зрелищный старт ЧМ- 2018
Эпицентр спортивного волнения: фан-зона в Сухуме собирает аншлаг
"Эпицентр" спортивного волнения: фан-зона в Сухуме собирает аншлаг
Сервировка стола
Сервировка стола: наглядная инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia