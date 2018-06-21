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Группа ABBA

Эпичное возвращение: в сети появилось совместное фото ABBA

© AP Photo.
Культура
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В октябре 2016 года ABBA объявила о воссоединении. Последнее официальное выступление группы состоялось в 1982-м, однако в июне 2016 года ABBA сыграла на частном гала-вечере в Стокгольме.

СУХУМ, 21 июн — Sputnik. В официальном Instagram-аккаунте легендарного шведского поп-коллектива ABBA появилось фото, которое иначе как эпичным назвать не получится, сообщает "Российская газета".

Снимок, размещенный менеджером группы Йорелем Хансером, запечатлел участников проекта, еще раз объединившихся спустя 35 лет после распада группы.

Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад — в наушниках, в студии, перед микрофонами. Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона непосредственно на фото нет, но они присутствуют незримо — сидят с другой стороны стекла, за пультом.

"Фрида, Агнета, Бьорн и Бенни в стокгольмской студии RMV записывают пару новый песни! Их релиз — в конце этого года", — анонсирует подпись менеджера.

👋🏻 Hello Weekend! 👋🏽

Публикация от @ abbaofficial 14 Июн 2018 в 10:21 PDT

Напомним. Сейчас группа готовит мировой тур, в который, к сожалению, сами музыканты не поедут: на гастроли отправятся их голограммы, "аббатары". Которые "исполнят" как проверенные десятилетиями хиты, так и новые треки — I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down.




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