"Братья": фильм абхаза из Турции покажут на фестивале в Карловых Варах

53-й Международный кинофестиваль проходит в Карловых Варах с 29 июня по 7 июля.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Турецкий режиссер абхазского происхождения Атей-ипа Омюр Маршан представит фильм "Братья" на 53-м Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Картина "Братья" рассказывает о сложных семейных традициях, моральных ценностях и роли женщины в современной Турции. По сюжету, 17-летний Юсуф только вышел из тюрьмы и возвращается домой, где его ждет старший брат, который придерживается строгих мусульманских правил.

Герой стоит перед выбором: следовать своим моральным убеждениям или многовековым традициям.

По словам режиссера, фильм касается актуальных проблем Турции и всего Ближнего Востока.

"Мы до сих пор сталкиваемся с подобными проблемами в Турции. А проблема роли женщины и вовсе актуальна во всем мире", — сказал Омюр Маршан.

Сам он родом из Абхазии и каждый год с семьей посещает родину. По словам Омюра, Абхазия повлияла на его творческий путь.

"В 2011-2012 годах я был в Абхазии со съемочной группой, чтобы снять картину, посвященную моей родине. К сожалению, этот проект сейчас приостановился, но мы планируем его обязательно продолжить", — признался режиссер.

Фильм абхазского режиссера будет представлен на кинофестивале в Карловых Варах 3 июля, а затем примет участие в других фестивалях. Авторы планируют показать кинокартину и в Абхазии.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах — крупнейший кинофестиваль в Чешской Республике и один из самых престижных в Европе. Каждый год на форум представляется около 200 фильмов со всего мира.