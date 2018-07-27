Творческие итоги: в Сухуме завершился фестиваль "Трамплин"

Асмат Цвижба, Sputnik.

Творческий фестиваль "Трамплин" объединил талантливую молодежь из всех регионов России и Абхазии. Певцы и танцоры из Томска, Москвы, Сухума и Гагры выступили на сцене филармонии и подтвердили теорию о том, что у искусства нет никаких границ, даже географических.

Перед отчетным концертом участники фестиваля получили наставления от жюри и даже прошли мастер-классы по художественному слову, актерскому мастерству, хореографии и вокалу.

© Sputnik Асмат Цвижба Гала-концерт по случаю окончания творческого фестиваля "Трамплин"

После творческого тест-драйва дети вышли на сцену и продемонстрировали все навыки, полученные в лагере.

Рок-н-ролл, современные эстрадные композиции и даже акапельное исполнение русской народной песни прозвучало в номинации "вокал". Победительницей стала Елизавета из Томска. По ее словам, в лагере она получила много необходимых для вокалистки навыков.

"Мы обучались актерскому мастерству, сценической речи. С нами работали очень хорошие педагоги из московских вузов. Лагерь мне очень понравился, тем более я впервые на море и на таком конкурсе. Все превосходно", — рассказала она.

© Sputnik Асмат Цвижба Гала-концерт по случаю окончания творческого фестиваля "Трамплин"

С танцевальными номерами вышли абхазские юношеские коллективы, которые также заняли призовые места. Национальные танцы впечатлили жюри конкурса, которое призналось, что в Абхазии чувствуется любовь к собственной культуре.

"Мы благодарны организаторам за радушный прием, гостеприимство. За то что в непростое время есть профессионалы, которые соблюдают традиции своей республики, любят искусство и прививают это детям", — сказала член жюри, профессор театрального института им. Б.Щукина Мария Оссовская.

© Sputnik Асмат Цвижба Гала-концерт по случаю окончания творческого фестиваля "Трамплин"

Не смотря на то что "Трамплин" уже давно известен как в России, так и за рубежом в Абхазии он проходит впервые. По словам организатора лагеря, Асиды Хварцкия пробная попытка прошла удачно.

"Переживали, не знали, что получится. Говорят, первый блин комом, но кома не было. Все прошло неплохо и дети, вроде, довольны. Будем и дальше вселять любовь к Абхазии через культуру", — сказала она.

© Sputnik Асмат Цвижба Гала-концерт по случаю окончания творческого фестиваля "Трамплин"

Организаторы творческого лагеря "Трамплин" планируют и дальше организовывать его в Сухуме, прививать детям любовь к искусству и строить культурный "мост".