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Отдых туристов в Абхазии

Один вечер с органом и "Казановой": культурные события в Абхазии на неделю

© Sputnik Томас Тхайцук
Культура
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 6 по 12 августа.

Сухум

ЦВЗ

С 3 по 8 августа в Центральном выставочном зале пройдет персональная выставка абхазской художницы Дианы Хинтба.

Афиша
© Sputnik
Афиша

РУСДРАМ

Неделя в Русдраме начнется с премьеры. 6 августа в 19:00 пройдет творческий вечер Евгения Князева "Казанова". Новая программа народного артиста России Евгения Князева.

Афиша
© Sputnik
Афиша

К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой артист прочтет главы из драматической поэмы "Феникс" в сопровождении оркестра.

От поэм к сатире. 10 августа в 19:00 грустную, смешную и очень жизненную историю расскажут вам работники одной лондонской больницы в спектакле "Клинический случай". Английская комедия уже успела покорить сердца абхазского зрителя.

Афиша
© Sputnik
Афиша

А выходные как всегда посвящены детям и волшебству. 11 августа в 12:00 волшебная история, ожившая сказка, карнавал загадочных и притягательных образов из детства, история о дружбе и предательстве и просто "Черная курица, или подземные жители".

Афиша
© Sputnik
Афиша

Абхазский драматический театр

8 августа в 19:00 на сцене Абхазского театра представят постановку "Пешком". Слезы, смех, абсурд и гротеск – все этот собрано в одном спектакле.

Афиша
© Sputnik
Афиша

9  августа в 19:00 "Кролики и удавы" предстанут перед зрителям абхазского драмтеатра.

Гагра

10 августа в Доме культуры Гагры пройдет сольный концерт артиста абхазской эстрады Тимура Тания.

Афиша
© Sputnik
Афиша

Пицунда

12 августа в 17:00 в Пицундском храме пройдет вечер органно-вокальной музыки с участием Луки Гаделия, Альдоны Цкуа и Саида Гобечия.

Афиша
© Sputnik
Афиша
Теги:
афиша, культура, концерты, Абхазия



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