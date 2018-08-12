Съемки "Стартрек‐4" под угрозой: актеров не устроили гонорары

Предыдущая часть "Стартрека" обошлась создателям в 190 миллионов долларов. Прокат принес всего лишь 343 миллиона. Поэтому особо "раскидываться" финансами при создании очередной части студия не может.

СУХУМ, 12 авг —Sputnik. Актеры Крис Пайн и Крис Хемсворт отказались от съемок в фантастическом блокбастере "Стартрек‐4". Об этом сообщил портал The Hollywood Reporter со ссылкой на неназванные источники в киноиндустрии.

© Фото : New Line Cinema (2001) Сценаристы "Стартрека" сделают сериал из "Властелина колец"

Известно, что Крис Пайн и Крис Хемсворт были приглашены студией Paramount на переговоры по поводу съемок в четвертой части "Стартрека". Однако стороны так и не смогла прийти ко взаимному согласию. Причина банальна: деньги. Гонорары, предложенные им Paramount, были слишком малы.

Уточняется, что Пайн должен был сыграть все того же знакового научно-фантастического героя капитана Кирка, которого он изображал в течение трех фильмов, а Хемсворт — своего отца, путешествующего во времени.

В любом случае, студия Paramount намерена снять четвертый "Стартрек", не зависимо от того, согласятся Пайн и Хемсворт играть в нем или нет, заявили источники.