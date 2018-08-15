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Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party

Объявлены первые участники джазового фестиваля в Крыму

© Sputnik . Владимир Астапкович
Культура
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Зрители XVI сезона международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму увидят выступления около 20 коллективов, представленных исполнителями из США, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.

СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Объявлены первые участники XVI сезона международного джазового фестиваля в Крыму Koktebel Jazz Party – 2018. Об этом сообщает РИА Новости.

Россию на фестивале представят ансамбль "Каданс" под управлением московского трубача, флюгельгорниста и композитора Германа Лукьянова,  группа Chet Men всемирно известного гитариста-виртуоза Дмитрия Четвергова, коллективы звезд отечественного джаза, пианистов отца и сына Михаила и Якова Окуней, биг-бэнд под управлением известного московского саксофониста Сергея Головни.

Среди иностранных участников фестиваля – этно-фьюжн-группы Rajeev Raja Combine (Индия) и Sedar Band (Китай), пианист Ваагн Айрапетян (Армения), New York All Stars (США) и многие другие.  Имена некоторых исполнителей станут приятным сюрпризом для гостей Koktebel Jazz Party-2018  и будут представлены в день его открытия.

Сухумский джазовый фестиваль
© Sputnik
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Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, традиционно проводящийся в последние дни лета, в этом году впервые пройдет сразу на пяти площадках Крыма с 24 по 26 августа. К основным Главной и Волошинской сценам, а также опробованной в минувшем августе Большой арене "Артека" в Гурзуфе,  добавятся коктебельские аквапарк и дельфинарий. Продажа билетов на одно из самых масштабных джазовых событий года уже открыта.

Фестиваль Koktebel Jazz Party проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты".

Организатор фестиваля – медиагруппа "Красный Квадрат".



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    В Азербайджане археологи нашли уникальную древнюю крепость и исторические объекты, в том числе тендир, которому более тысячи лет.

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