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Выступление Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия»

Дни ингушской культуры пройдут в Абхазии в сентябре

© Sputnik . Александр Поляков
Культура
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В рамках проведения Дней культуры Ингушетии в Абхазии пройдут концерт Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия", выставка прикладного и декоративного искусства.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дни ингушской культуры пройдут в Абхазии с 4 по 7 сентября, сказал в интервью Sputnik заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Беслан Гурджуа.

"Запланировано выступление Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия" в Абхазской государственной филармонии, кроме того, будет организована небольшая выставка прикладного, декоративного искусства Ингушетии в Абхазском государственном музее", — добавил он.

Помимо этого, также пройдут мастер-классы известных ингушских художников-прикладников.

Как сообщил заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия, в следующем году планируется проведение Дней культуры Абхазии в Ингушетии.

Беслан Гурджуа подчеркнул, что намеченные мероприятия будут способствовать тому, что жители Абхазии смогут лучше узнать о культуре, искусстве, обычаях и творческом наследии Ингушетии.

Дни Ингушетии в Абхазии призваны способствовать развитию и укреплению международных культурных связей, налаживанию творческих, деловых и дружеских контактов между Абхазией и Ингушетией.



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