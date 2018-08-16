Дни ингушской культуры пройдут в Абхазии в сентябре

В рамках проведения Дней культуры Ингушетии в Абхазии пройдут концерт Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия", выставка прикладного и декоративного искусства.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дни ингушской культуры пройдут в Абхазии с 4 по 7 сентября, сказал в интервью Sputnik заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Беслан Гурджуа.

"Запланировано выступление Государственного ансамбля народного танца "Ингушетия" в Абхазской государственной филармонии, кроме того, будет организована небольшая выставка прикладного, декоративного искусства Ингушетии в Абхазском государственном музее", — добавил он.

Помимо этого, также пройдут мастер-классы известных ингушских художников-прикладников.

Как сообщил заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия, в следующем году планируется проведение Дней культуры Абхазии в Ингушетии.

Беслан Гурджуа подчеркнул, что намеченные мероприятия будут способствовать тому, что жители Абхазии смогут лучше узнать о культуре, искусстве, обычаях и творческом наследии Ингушетии.

Дни Ингушетии в Абхазии призваны способствовать развитию и укреплению международных культурных связей, налаживанию творческих, деловых и дружеских контактов между Абхазией и Ингушетией.