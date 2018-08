Умерла королева соул-музыки Арета Франклин

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. Американская соул-певица Арета Франклин скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Франклин было 76 лет. Она умерла у себя дома в кругу семьи. Как сообщает AP, певица боролась с раком поджелудочной железы.

"В один из самых мрачных моментов в нашей жизни невозможно найти подходящие слова для того, чтобы выразить всю нашу боль. Мы потеряли главу нашей семьи, ее сердцевину", — цитирует агентство заявление семьи певицы.

В 2010 году у Франклин диагностировали рак. Последний раз певица выходила на сцену в ноябре 2017 года, спев для фонда борьбы со СПИДом.

За свою карьеру Франклин получила 18 "Грэмми" и продала 75 миллионов пластинок по всему миру. Певица установила рекорд по количеству песен, попавших в хит-парад Billboard, — 112 ее песен попали в рейтинг. 20 ее песен возглавили хит-парад R&B синглов, среди них: Respect, Chain Of Fools, I Never Loved a Man (The Way I Love You) и Bridge over Troubled Water.

Одна из известных композиций певицы — I Say A Little Prayer.