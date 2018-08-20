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Кадр из фильма Меня Зовут Махаз. Режиссер Инар Нармания

Фильм "Меня зовут Махаз" получил приз на кинофестивале в Калининграде

© Фото : скриншот из фильма "Меня Зовут Махаз"
Культура
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Международный фестиваль короткометражного кино "Короче" в Калининграде прошел с 18 по 20 августа 2018 года.

СУХУМ, 20 авг – Sputnik, Лев Рыжков. Фильм абхазского режиссера Инар Нармания "Меня зовут Махаз" получил приз жюри "За самобытное творческое решение" на кинофестивале в Калининграде.

Кадр из фильма Меня Зовут Махаз. Режиссер Инар Нармания
скриншот из фильма "Меня Зовут Махаз"
Фильм "Меня зовут Махаз" стал победителем кинофестиваля в Москве

Это ностальгическая комедия из советских времен, снятая по рассказу классика абхазской литературы Михаила Лакрба на стыке стилистик раннего Георгия Данелия и позднего Эмира Кустурицы.

Кинофестиваль "Короче" проходит в Калининграде в шестой раз. В конкурсах и специальных программах участвуют короткометражные фильмы длительностью от трех до пятнадцати минут.

В этом году лучшие короткометражки выбирало жюри во главе с продюсерами Игорем Толстуновым и Сергеем Сельяновым. В судейской бригаде работали такие известные люди, как актер Владимир Вдовиченков, драматург Евгений Гришковец, режиссер Алексей Учитель и многие другие.

Председатель жюри Сергей Сельянов отметил высокий уровень представленных работ. Победителем короткометражного смотра стал фильм "Твою мать" режиссера Виктории Рунцовой.

Фильм "Меня зовут Махаз" не впервые получает призы на фестивалях. Он взял награду на Сухумском международном кинофестивале и московском кинофестивале KONIK.

Национальный союз молодых кинематографистов Абхазии в 2016 году запустил проект по созданию короткометражных фильмов по мотивам новелл Михаила Лакрба. Съемки киноальманаха "7 новелл" начались в августе 2017 года, завершились в январе 2018 года.

7 новелл
© Sputnik .
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На Сухумском международном кинофестивале, который проходил в Абхазии, картина "Меня зовут Махаз" режиссера Инара Нармания вошла в тройку победителей фестиваля, она завоевала третье место. Короткометражка также получила специальный приз "Самое оригинальное прочтение новеллы".

Первый Сухумский международный кинофестиваль проходил в Абхазии со 2 по 6 апреля. В нем приняли участие 32 работы режиссеров из Абхазии, Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

Победители фестиваля получают финансирование на превращение своего короткометражного проекта в полный метр. Так, например, случилось с комедией "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!", которая, получив Гран-при "Короче", превратилась в полнометражную комедию и весной 2018 появилась в большом российском прокате.

Теги:
фильм "Меня зовут Малхаз", Кинофестиваль "Короче" в Калининграде, Инар Нармания


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