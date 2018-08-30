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Кадр из фильма Отец Тимура Квеквескири

Режиссер Квеквескири получил приз фестиваля в Волоколамске за "абхазский вестерн"

© Фото : Кадр из фильма "Отец" Тимура Квеквескири
Культура
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XV международный фестиваль военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж" проходил с 23 по 27 августа.

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Фильм абхазского режиссера Темура Квеквескири "Отец" стал призером XV международного фестиваля военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж".

"В фильме раскрывается очень актуальная тема для нашего общества, это проблема отцов и детей через призму абхазских традиций, ментальности. Отец не смог уберечь своего избалованного сына от смерти, но спас убийцу своего сына, после чего усыновил его", — сказал режиссер фильма Темур Квеквескири.

Картина "Отец" получила специальный приз фестиваля "За нравственный выбор героя между прощением и местью".

Рассказывая о сюжете фильма, режиссер отметил, что проблема нравственности всегда актуальна для любого общества.

"Такие вопросы всегда будут стоять, пока есть люди, пока есть взаимоотношения, тем более отцов и детей. Что касается стилистики картины, то если так можно сказать, это абхазский вестерн, потому что один из моих любимых режиссеров это Серджио Леоне", — сказал Квеквескири.

7 новелл
© Sputnik .
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Фильм "Отец" снят по мотивам новеллы Михаила Лакрба, картина уже принимала участие в нескольких фестивалях и удостаивалась наград.

"Рассчитывал ли я на такой успех? Любой режиссер и в целом любой деятель, что-то создавая, всегда рассчитывает быть понятым, услышанным и иметь успех", — подчеркнул он.

Из общего количества картин в конкурсную программу попало около 15 работ, рассказал режиссер.

"Это очень масштабный фестиваль и, конечно, приятно, что на этом фестивале отметили нашу работу", — заметил Квеквескири.

Фестиваль "Волоколамский рубеж" длился шесть дней, на протяжении этого времени жюри вместе со зрителями отбирали лучшие кинокартины. В этом году в фестивале приняли участие десять стран.



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