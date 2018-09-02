Ингушетия в Абхазии, спектакли, выставки: культурные события на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 3 по 9 сентября.

Культурная неделя обещает быть насыщенной.

РУСДРАМ

5 сентября в 19.00 на сцене Государственного Русского драматического театра имени Фазиля Искандера покажут спектакль "Широколобый", который впервые предстал перед абхазским зрителем в июне 2018 года в рамках Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера. "Широколобый" – история о любви, предательстве, жизни и смерти – о самых волнующих человека темах. Все это Фазиль Искандер передает в аллегорической форме через образы животных. Почти все сцены мы видим глазами главного героя – Широклобого (Люпчо Спасов).

Государственный Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба

В Абхазском драмтеатре также порадуют спектаклем. 6 сентября в 14.00 покажут детский спектакль "Пастух и кот" в постановке Алхаса Шамба. "Пастух и кот" на этот раз покажут для школьников Абхазии.

Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба

В Абхазской госфилармонии 5 сентября в 18.00 в рамках проведения Дней культуры Ингушетии в Абхазии состоится концерт Госансамбля народного танца "Ингушетия".

А 7 сентября в 19.00 состоится концерт солистов Абхазской госфилармонии.

Центральный выставочный зал

В ЦВЗ продолжается фотовыставка работ абхазских фотографов Владимира Попова и Ибрагима Чкадуа — "Праздник признания". Выставка посвящена десятилетию признания независимости Республики Абхазия. Экспозиция состоит из более 100 фотографий, большинство из которых были сделаны в августе 2008 года. Посмотреть на экспозиции можно до 5 сентября.

Дом детского творчества "Айнар"

5 сентября в 13:00 в доме детского творчества "Айнар" откроется выставка "Документы по истории туризма и градостроительства Абхазии в федеральных архивах России (ХХ век)".

Основу экспозиции составят сканированные образы туристических маршрутов, фотографий, чертежей, планов и карт XX века, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации, Российском государственном архиве кинофотодокументов, Российском государственном архиве литературы и искусства, Архиве Российской академии наук.

Авторы проекта — Милана Бжания и Анастасия Князева.

Выставка продлится до 7 сентября.

Пицунда

В Пицундском храме продолжится серия концертов "Шедевры мировой классики".

3 сентября выступают Лука Гаделия и Нана Черкезия.

4 сентября – Алла Отырба (фортепиано) и Марина Шамба.

5 сентября – концертный вечер Абхазской государственной хоровой капеллы и Луки Гаделия.

6 сентября Лука Гаделия даст концерт с Камерным оркестром Абхазии.

7 сентября – сольный концерт Марина Шамба (орган).

8 сентября концерт камерной музыки (Алла Отырба, Марина Шамба, Нана Черкезия, Асида Шакая, Михаил Алхазов, Нора Окуджава).

9 сентября сольный органный концерт Луки Гаделия, в котором также примет участие Кристина Эшба.

Концерты начинаются в 17.00.

Очамчыра

6 сентября в 14.00 в фойе Дома культуры Очамчыры откроется выставка художников Ингушетии. А вечером в зале Дома культуры состоится концерт Госансамбля народного танца "Ингушетия" в рамках проведения Дней культуры Ингушетии в Абхазии.