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Супермен

Супермен не будет прежним: Генри Кавилл разорвал контракт с Warner Bros

CC0
Культура
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В СМИ также была распространена информация о том, что Warner Bros не планирует снимать сольные фильмы о Супермене в ближайшие несколько лет.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Британский актер Генри Кавилл, который сыграл Супермена в трех фильмах киностудии Warner Bros, разорвал отношения с компанией, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hollywood Reporter.

Как сообщается, киностудия предложила Кавиллу сыграть камео Супермена в фильме "Шазам!", но переговоры зашли в тупик. Кроме того, существуют мнения, что некоторые из предыдущих частей фильма "не сработали".

"Супермен — как Джеймс Бонд, и после некоторого времени вам приходится смотреть на других актеров", — заявил источник на студии.

По данным издания, уход Кавилла также обусловлен тем, что в центре внимания студии теперь находится фильм про Супергерл, оригинальная история о юной супергероине.

"Это эффективно устраняет актера возраста Кавилла из сюжетной линии, поскольку Супермен, он же Кал-Эл, будет ребенком, согласно истории DC", — пишет Hollywood Reporter.

 



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