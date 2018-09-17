Список номинантов на премию Новой академии был составлен по итогам голосования, в которого приняли участие 32 тысяч человек по всему миру

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию по литературе, сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу Новой академии Швеции в Facebook.

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Писатель известил о своем решении Новую академию Швеции посредством электронного письма, в котором попросил убрать свое имя из списка номинантов на премию, отметив, что предпочитает сосредоточиться на своем писательском творчестве. Тем не менее, он пожелал Новой академии успеха и выразил ей свою признательность за выдвижение его кандидатуры.

В Новой академии Швеции сообщили, что сожалеют об отказе писателя от номинации, но уважают его решение.

Список номинантов на премию Новой академии был составлен по итогам голосования, в которого приняли участие 32 тысяч человек по всему миру. Помимо Мураками, кандидатами на премию стали канадская писательница Ким Тьюи, английский писатель-фантаст Нил Гейман и французская писательница Мариз Конде.