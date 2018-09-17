Первый абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Сухуме

Цель проекта "Рифмы на Рице" – сохранение языка и культуры абхазского и адыгского народов и укрепление взаимодействия литераторов Абхазии и Кабардино-Балкарии.

СУХУМ, 17 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Абхазском государственном университете в понедельник 17 сентября.

Участники литературного форума сначала возложили цветы и поклонились памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов во дворе АГУ у камня, где будет установлен памятник.

© Sputnik Бадрак Авидзба Первый абхазо-адыгский литературный фестиваль. Возложение цветов

Затем все направились на кафедру абхазской литературы, где проходил круглый стол "абхазо-адыгское единство: литературный акцент". На встрече присутствовали известные поэты и писатели республики.

Первый абхазо-адыгский литературный форум приурочен к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и памяти народного писателя Кабардино-Балкарии, заслуженного деятеля культуры Абхазии Заура Налоева.

Заведующая кафедрой абхазской литературы Диана Джинджолия выразила радость тому, что круглый стол проходит в Абхазском государственном университете в преддверии праздника Победы.

"Я хочу подчеркнуть, что эта Победа общая, потому что когда гибельный огонь войны сжигал родную землю, наши братья с Северного Кавказа во главе с легендарным сыном Кавказа Султаном Сосналиевым прибыли спасать нас. Среди них был единственный брат Зарины Нургали Кануков, который погиб за свободу Абхазии и который посмертно награжден орденом Леона", — подчеркнула Джинджолия.

Заведующая кафедрой отметила, что у абхазов и адыгов одни исторические корни, и нужно укреплять культурные, творческие связи с братским народом. Она добавила, что в Абхазском государственном университете преподаватели читают лекции по истории адыгской литературы и литературы других народов Северного Кавказа.

© Sputnik Бадрак Авидзба Первый абхазо-адыгский литературный фестиваль

"Мы выделили дисциплины — адыгская, кабардинская и абазинская литература — и отдельно литература других народов Северного Кавказа. Созрело время создания учебного пособия, которое мы сейчас можем представить вашему вниманию", — сказала она.

По словам Дианы Джинджолия, сложность состоит в том, что преподаватели опираются на переводы с кабардинского и адыгского на русский язык.

"Конечно, есть и прямые переводы, но они занимают небольшое место. Эти произведения представлены в учебниках с 5 по 11 классы, хотелось бы обеспечивать прямые переводы с кабардинского и адыгского на абхазский язык", — отметила заведующая кафедрой абхазской литературы.

Работу в этом направлении нужно проводить, и проведение первого абхазо-адыгского литературного форума полезно и с этой точки зрения, считает она.

© Sputnik Авидзба Бадрак "Бурка" Шинкуба на плечах литературы

"Очень важно, что в стенах Абхазского государственного университета проходит наша встреча. Все эти годы визиты молодых людей, преподавателей и аспирантов АГУ в Нальчик поддерживает кафедра абхазской литературы и лично сам ректор", — сказала автор проекта "Рифмы на Рице", поэт, драматург, руководитель Кабардино-Балкарской региональной общественной организации "Жан" Зарина Канукова.

Зарина Канукова выразила надежду на то, что литературный фестиваль станет традиционным и сохранит свое название. Организатор подчеркнула важность поддержания культурных связей между народами Абхазии и Кабардино-Балкарии.

"Можно сказать, в настоящее время культурные связи абхазов и адыгов осуществляются и новым поколением, и нам важно направить инициативу молодых, поддерживая их идеи. Проект "Рифмы на Рице" должен стать ежегодной площадкой для встреч, на которых будут обсуждаться результаты совместной работы по анализу и популяризации произведений наших авторов", — заметила Канукова.

Поэт, доктор филологических наук, советник президента Абхазии Владимир Зантария отметил, что первый фестиваль – хороший опыт сближения национальных литератур.

"Я поздравляю вас с открытием фестиваля, спасибо, что вы к нам приехали. В первую очередь я хотел бы отметить вашу работу, Зарина, вы начали колоссальную работу по возобновлению наших культурных взаимосвязей.

Это надо оценить и поддержать на всех уровнях, мы будем делать все, чтобы это не угасло", — сказал Зантария.

Старший сотрудник Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института, кандидат филологических наук Инна Кажарова передала кафедре абхазской литературы свои монографии.

"Это книги посвящены кабардинской литературе, я буду продолжать свою работу, обязательно буду вводить в наш контекст и абхазскую литературу. Для меня это первый приезд, для меня это очень радостное событие и, к сожалению, мне не приходилось выходить на контекст абхазской литературы. Если говорить о нашей духовной и кровной общности, она была определена изначально, мы произрастаем из одного корня", — сказала Кажарова.

Она считает, что необходимо возродить культурное единство, которое всегда было между абхазами и кабардинцами.

"О переводах уже было сказано, разумеется, значимость переводов не отрицается, конечно, было бы хорошо, если появились бы адыги, которые знали бы абхазский, и чтобы в другом направлении шла такая работа", — сказала она.

Кандидат филологических наук, лингвист и журналист Марина Битокова отметила, что четыре года назад, когда в Кабардино-Балкарию приехала группа молодых литературоведов и поэтов, возобновились связи.

© Sputnik Бадрак Авидзба Первый абхазо-адыгский литературный фестиваль

"Но все было сделано немного фрагментарно, сейчас настало время для серьезной, плановой и постоянной работы. Это и переводы, обмен опытом. Всего этого не было бы, если бы мы не чувствовали родство. Война 1992-1993 годов — это не просто война абхазского народа, в которой приняли участие адыги, это и наша война, иначе не было бы столько добровольцев и это не приобрело бы такие формы борьбы за справедливость", — подчеркнула она.

Литературный форум будет проходить до 19 сентября, 18 сентября в 12:00 пройдет встреча литературоведов и авторов на озере Рица.

На следующий день в рамках фестиваля в Сухумском художественном училище состоится мастер-класс художницы Жанны Шебзуховой "Золотая вышивка адыгского традиционного костюма: теория и практика", начнется мастер-класс в 11:00.

Затем в малом зале Абхазского государственного драматического театра в 16:00 пройдет творческий вечер Джемала Теунова, выпускника ГИТИСа. Он исполнит эстрадные песни, прочтет авторские стихи на русском и кабардинском языках.

О том, как прошел первый литературный абхазо-адыгский фестиваль "Рифмы на Рице" смогут узнать зрители в Кабардино-Балкарии, поэт и журналист Астемир Шебзухов готовит материал для телевидения Кабардино-Балкарии "1 КБР".

Директором фестиваля "Рифмы на Рице" стала Любовь Сосналиева, супруга генерал-лейтенанта Вооруженных сил Абхазии Султана Сосналиева. Форум проходит при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.