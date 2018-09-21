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Лекция на тему далека ли Индия от кавказа

Ученый из России нашел древнюю связь между Кавказом и Индией

© Sputnik Бадри Есиава
Культура
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Российский индолог Ярослав Васильков выступил с лекцией в Академии наук Абхазии в пятницу 21 сентября.

СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Ученый из России Ярослав Васильков нашел древнюю связь между Кавказом и Индией, о чем он рассказал на своей лекции "Далека ли Индия от Кавказа? Через археологию — к мифу и эпосу" в Академии наук Абхазии в пятницу 21 сентября.

По мнению ученого, между Кавказом и Индией существует немало точек соприкосновения еще с давних времен. Одним из главных, подтверждающих эту теорию фактов Васильков называет совпадение некоторых элементов Нартского эпоса Кавказа и индийских эпосов.

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"В конце концов, я пришел к выводу, что Нартский эпос очень древний и может исчисляться тысячелетиями. Возможно, он создавался в тот период, когда сооружались гигантские курганные гробницы Майкопа, когда распространялись дольмены. Они имеют много сходных черт с индийской культурой, и не исключено, что в этом принимали участие предки индийцев", — считает Васильков.

Российский индолог Ярослав Васильков
© Sputnik Бадри Есиава
Российский индолог Ярослав Васильков

Российский ученый посетил Абхазию впервые, и за десять дней пребывания в республике ему удалось посетить ряд культурных объектов, носящих научную, историческую ценность, в частности, древние погребальные сооружения.

Сходство в некоторых деталях дольменов Абхазии и Индии пока нельзя назвать неопровержимым доказательством, но это говорит о некой возможности таких связей, отметил Васильков.

Нарты
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"Еще настолько археологическая картина не прояснена, что это требует работы в этом направлении со стороны археологов, фольклористов, этнографов", — считает ученый из России.

После завершения лекции, доктор исторических наук Юрий Анчабадзе поделился с корреспондентом Sputnik впечатлениями и мнением. Несмотря на то, что он специализируется в других областях науки, отметил ученый, теория о возможных связях в древности между Кавказом и Индией не лишена логики.

"Идея о том, что между Кавказом и Индией существовали тесные художественные, культурные, исторические взаимосвязи и те параллели, которые Васильков проводил в археологическом материале между Кавказом, конкретно между абхазо-адыгской общностью и южной Индии, имеют под собой основания", — сказал Анчабадзе.

Художественное прочтение "Махабхараты" (Великое сказание о потомках Бхараты — ред.), в которых российский ученый уследил параллели с Нартским эпосом, тоже обоснованы, считает Анчабадзе.

Молодой аспирант АНА Инал Гицба признался, что лекция была интересной, но при этом он подчеркнул, что между народами Кавказа, в частности, абхазским и народом Индии, больше различий, чем сходства.

"Я внимательно слушал лекцию, потому что она была интересной и касалась взаимовлияния культур между народами. Интересно было послушать о соприкосновении культур хеттов и хаттов, которые были предками абхазо-адыгов, с индийской культурой. Мы живем на одной планете, поэтому, безусловно, народы влияют друг на друга, однако, происхождение абхазов и индусов, конечно же, разное", — отметил аспирант Инал Гыцба.

Лекция на тему далека ли Индия от кавказа
© Sputnik Бадри Есиава
Лекция на тему далека ли Индия от кавказа

Послушать лекцию главного научного сотрудника Музея антропологии и этнографии РАН, доктора филологических наук, индолога Ярослава Василькова "Далека ли Индия от Кавказа? Через археологию — к мифу и эпосу" в Академию наук Абхазии пришли аспиранты, ученые, археологии, фольклористы и студенты АГУ.

Ярослав Васильков родился 12 декабря 1943 года в городе Полярный Мурманской области. Он советский и российский индолог, переводчик и исследователь "Махабхараты", доктор филологических наук.



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