Абхазия примет участие в VIII Международном фестивале адыгской культуры

Международный фестиваль адыгской культуры пройдет со 2 по 6 октября 2018 года в рамках празднования 27-летия Республики Адыгея.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария примет участие в VIII Международном фестивале адыгской культуры в Майкопе, сообщил руководитель оркестра Денис Арухаа.

"Это для нас большое событие, потому что это первые гастроли нашего оркестра за пределами Абхазии. Согласно условиям фестиваля, нужно исполнить народную адыгскую музыку, и мы сыграем абхазские мелодии", — добавил Арухаа.

Коллектив из Абхазии также выступит в Адыгейске, где будут отмечать День города.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль оркестра народных инструментов "Апхиарца" прошел в Сухуме

"К сожалению, весь коллектив не сможет поехать, организаторы установили количество человек, которые могут участвовать, это 15 человек. Но мы постарались включить в программу нашего выступления все наши национальные инструменты", — рассказал руководитель коллектива.

Денис Арухаа отметил, что на фестиваль приедут представители адыгской диаспоры со всего мира.

"Конечно, выступать за пределами Абхазии волнительно, нашему оркестру еще не приходилось играть перед незнакомой публикой. Хотим сыграть в лучшем виде абхазскую национальную музыку и надеемся, что зритель будет доволен нашими выступлениями", — подчеркнул Арухаа.

В рамках VIII Международном фестивале адыгской культуры в Государственной филармонии Республики Адыгея состоятся торжественное открытие и юбилейный вечер, посвященный 75-летию Аслана Нехая, композитора, художественного руководителя Государственного ансамбля народной песни и танца Адыгеи "Исламей".

© Sputnik / Томас Тхайцук Оркестр народных инструментов имени Отара Хунцариа создан в Абхазии

На следующий день начнется просмотр конкурсных программ участников фестиваля в номинациях "Вокал", "Хореография", "Народные инструменты", "Выставка-конкурс работ мастеров изобразительного искусства".

3 октября в Адыгейском республиканском институте гуманитарных исследований имени Т. М. Керашева пройдет научно-практическая конференция на тему "Адыги: проблемы сохранения культурного наследия и этнической самобытности".

В рамках фестиваля пройдет костюмированное шествие участников фестиваля от городского парка культуры и отдыха до Государственной филармонии Республики Адыгея.

В завершении фестиваля в Государственной филармонии Адыгеи пройдут мастер-классы и творческие встречи. В этот же день планируется выезд участников фестиваля в города и районы Адыгеи.