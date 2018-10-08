Любителям поэзии: собери стих Марины Цветаевой

В день рождения Марины Ивановны Цветаевой Sputnik Беларусь предлагает собрать стихотворение русской поэтессы "Моим стихам…"
Абхазская черта характера: Марине Цветаевой 125 лет>>
8 октября исполняется 126 лет со дня рождения Марины Цветаевой.
В день рождения Марины Ивановны Цветаевой Sputnik Беларусь предлагает собрать стихотворение русской поэтессы "Моим стихам…"
Абхазская черта характера: Марине Цветаевой 125 лет>>
Впервые за 25 лет в Абхазию прибыл туристический ретро-поезд "Золотой орел" с настоящим паровозом.
Прилагательные, образованные от фамилий известных режиссеров, официально были включены в лексический состав английского языка.
В последнее время американские разведывательные самолеты стали заметно чаще появляться у российских границ. В прошлую субботу американский беспилотник провел разведку вблизи Калининграда, а неделей ранее самолет-разведчик был замечен в районе Крыма и Краснодарского края.
Двое жителей Северной Осетии решили установить рекорд России и мира, покорив семь вершин не ниже 2,5 тысячи метров за семь дней.
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Следственный комитет Армении в рамках дел о коррупции предъявил обвинения уже больше ста чиновникам.
Авиационные власти Казахстана провели проверку по факту прохода певца Торегали Тореали на борт самолета авикомпании Air Astana без билета.
Сотрудники отдела ГУВД Чуйской области задержали водителя машины с мигалкой, который чуть не сбил автоинспектора на трассе под Бишкеком.
Белорусское правительство может запретить торговлю бывшей в употреблении одеждой и обувью через интернет.
Кандидаты в премьеры Латвии от партий "Согласие" и KPV LV прокомментировали предстоящие переговоры по формированию коалиции после выборов в Сейм.
В Литве разрабатывают правила по запрету энергии с БелАЭС – ранее Сейм признал станцию "угрозой национальной безопасности".
В результате взрыва дома в Кишиневе погибли четыре человека. Можно ли было предотвратить трагедию – мнение экспертов.
В Таджикистане к выбору невесты и организации свадьбы всегда относились не так, как в России. Необычные истории того, как девушек выдавали замуж.
В РАНХиГС рассказали, какие направления в приоритете у узбекских студентов, которые приезжают учиться в Россию.
Депутат-консерватор Таллиннского горсобрания озаботился количеством граждан России в школах эстонской столицы.
Двое жителей Северной Осетии решили установить рекорд России и мира, покорив семь вершин не ниже 2,5 тысячи метров за семь дней.
Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр рассказал, почему в республике наблюдается большой интерес к русскому языку.
Следственный комитет Армении в рамках дел о коррупции предъявил обвинения уже больше ста чиновникам.