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Марина Цветаева

Любителям поэзии: собери стих Марины Цветаевой

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Культура
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Темы:
Sputnik Игротека (88)
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8 октября исполняется 126 лет со дня рождения Марины Цветаевой.

В день рождения Марины Ивановны Цветаевой Sputnik Беларусь предлагает собрать стихотворение русской поэтессы "Моим стихам…"

Абхазская черта характера: Марине Цветаевой 125 лет>>

 

 

 

Темы:
Sputnik Игротека (88)


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