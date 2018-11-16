Утерянный мультик Диснея о кролике Освальде нашелся в Японии

Утерянный ранее мультфильм Уолта Диснея "Neck'n'Neck" о кролике Освальде обнаружили в японской префектуре Осака, сообщает РИА Новости.

Коллекционер Ясуши Ватанабэ неожиданно узнал, что купленная им много лет назад еще в школьные годы двухминутная лента - ранняя работа Уолта Диснея о приключениях кролика Освальда — прототипа Микки Мауса, одна из семи утерянных фрагментов картины великого мультипликатора.

"Поскольку я долгие годы являюсь фанатом Диснея, я счастлив, что смог сыграть свою роль", — признался Ясуши Ватанабэ.

Уолт Дисней придумал кролика Освальда в 1927 году. После потери прав на него мультипликатор создал образ Микки Мауса.

18 ноября исполнится 90 лет с момента первого появления Микки Мауса на экранах.