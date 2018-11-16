14:57 16 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.99
  • EUR74.90
Поиск
Кадр из мультфильма о Микки Маусе

Утерянный мультик Диснея о кролике Освальде нашелся в Японии

© Фото : The Walt Disney Company (1930)
Культура
Получить короткую ссылку
11 0 0

Находку удалось обнаружить благодаря книге "Удачливый кролик Освальд: поиски потерянных мультфильмов Диснея" ("Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons") аниматора Дэйва Боссерта.

Утерянный ранее мультфильм Уолта Диснея "Neck'n'Neck" о кролике Освальде обнаружили в японской префектуре Осака, сообщает РИА Новости. 

Коллекционер Ясуши Ватанабэ неожиданно узнал, что купленная им много лет назад еще в школьные годы двухминутная лента - ранняя работа Уолта Диснея о приключениях кролика Освальда — прототипа Микки Мауса, одна из семи утерянных фрагментов картины великого мультипликатора.

"Поскольку я долгие годы являюсь фанатом Диснея, я счастлив, что смог сыграть свою роль", — признался Ясуши Ватанабэ.

Уолт Дисней придумал кролика Освальда в 1927 году. После потери прав на него мультипликатор создал образ Микки Мауса.

18 ноября исполнится 90 лет с момента первого появления Микки Мауса на экранах.

По теме

Главному медведю мировой литературы исполняется 90


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Читальный зал
    Без грифа "секретно"

    Картотеки агентов КГБ Латвийской ССР будут опубликованы в интернете в середине декабря.

  • Шампанское
    Детям не игрушка

    Сейм Литвы поддержал запрет на производство и продажу детских товаров, которые похожи на алкогольную продукцию.

  • Винные подвалы Криково
    Винный мир

    Уникальные Криковские подвалы расположены на глубине 50 метров – это подземный город с улицами, которые соответствуют маркам вина.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лучшие фотографии конкурса Nature Photographer of The Year 2018
Сирийские правительственные войска ведут бои против ИГ* в районе Тулул аль-Сафа
Бои сирийских правительственных войск против ИГ* в районе Тулул аль-Сафа
Как устроена система управления в Абхазии
Система управления в Абхазии: кто и за что отвечает

Соцсети

Sputnikabkhazia