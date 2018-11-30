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Победителя конкурса "Лучший художник года" объявят 4 декабря

© Foto/ Andrian Valeanu
Культура
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Имена победителей конкурса Союза художников объявят в Центральном выставочном зале во вторник 4 декабря.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Победитель конкурса "Лучший художник года" будет объявлен 4 декабря, сказал в интервью на радио Sputnik Абхазия председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения.

"В конкурсе принимают участие художники, работающие над керамикой, скульптурой, графикой и так далее. В Союзе художников есть совет, куда входят семь человек, они ежегодно представляют на конкурс работы, которые отбирают на выставках в ЦВЗ", - добавил он.

Члены совета Союза художников Абхазии проводят немалую работу, чтобы отобрать творения для представления на конкурс.

"В конкурсе могут принять участие не только члены Союза художников, но и все, кто занимается написанием картин, скульптурой и другими видами художественного искусства. Среди них есть и работы молодых художников, все, кто считает себя художником, может стать участником конкурса", - заметил Джения.

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После того как члены совета Союза художников выбирают участников конкурса, наступает второй этап, на котором они определяют 10-15 работ, которые и будут бороться за победу.

"Мы проводим три тура, та работа, которая получит большинство голосов специалистов, победит, есть второе и третье место. Мы хотим, чтобы работы, занявшие первое, второе и третье место, выставлялись в Национальной галерее, но пока нет такой возможности. Есть здание, если там появится зал, то хотелось бы, чтобы работы, победившие в конкурсе, находились там", - говорит председатель Союза художников.

Он добавил, что в этом году уровень работ, представленных на конкурсе, несколько уступает работам, которые были в предыдущие годы. Председатель Союза художников связывает это, в частности, с тем, что не все художники принимают в нем участие. При этом Виталий Джения заметил, что есть работы, выполненные на высоком уровне. 

Министр культуры и охраны культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что в этом году выставка отличается от предыдущих тем, что больше участвует молодых художников и художников среднего поколения.

"Это очень хорошая тенденция. Меньше в этом году представлено декоративно-прикладного искусства и скульптуры, лидирует живопись, графика. Появились молодые художники, которые активно работают в течение года, проводят выставки, презентации своих проектов. Есть работы, представленные сериями, например, у Батала Джапуа очень интересная серия графики, работы Адгура Ампар, Дианы Хинтба", - подчеркнула министр.

Помимо того, что на конкурсе "Художник года" будут определены призовые места, проведение подобных творческих конкурсов стало стимулом для художников, сказала Эльвира Арсалия.

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"4 декабря мы огласим имена победителей конкурса, есть еще отмеченные грамотами Министерства культуры. Работы отбирает профессиональный художественный совет Союза художников, и исходя из этих рекомендаций, мы формируем список победителей и тех, чьи работы отмечены как интересные, на которые обязательно надо обратить внимание", - отметила министр.

Выставку на премию "Лучший художник года" Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия совместно с Союзом художников Республики Абхазия проводит с 2002 года и ставит перед собой задачу поддержать художников, способствовать развитию изобразительного искусства и открытию новых имен.



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