Победителя конкурса "Лучший художник года" объявят 4 декабря

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Победитель конкурса "Лучший художник года" будет объявлен 4 декабря, сказал в интервью на радио Sputnik Абхазия председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения.

"В конкурсе принимают участие художники, работающие над керамикой, скульптурой, графикой и так далее. В Союзе художников есть совет, куда входят семь человек, они ежегодно представляют на конкурс работы, которые отбирают на выставках в ЦВЗ", - добавил он.

Члены совета Союза художников Абхазии проводят немалую работу, чтобы отобрать творения для представления на конкурс.

"В конкурсе могут принять участие не только члены Союза художников, но и все, кто занимается написанием картин, скульптурой и другими видами художественного искусства. Среди них есть и работы молодых художников, все, кто считает себя художником, может стать участником конкурса", - заметил Джения.

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После того как члены совета Союза художников выбирают участников конкурса, наступает второй этап, на котором они определяют 10-15 работ, которые и будут бороться за победу.

"Мы проводим три тура, та работа, которая получит большинство голосов специалистов, победит, есть второе и третье место. Мы хотим, чтобы работы, занявшие первое, второе и третье место, выставлялись в Национальной галерее, но пока нет такой возможности. Есть здание, если там появится зал, то хотелось бы, чтобы работы, победившие в конкурсе, находились там", - говорит председатель Союза художников.

Он добавил, что в этом году уровень работ, представленных на конкурсе, несколько уступает работам, которые были в предыдущие годы. Председатель Союза художников связывает это, в частности, с тем, что не все художники принимают в нем участие. При этом Виталий Джения заметил, что есть работы, выполненные на высоком уровне.

Министр культуры и охраны культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что в этом году выставка отличается от предыдущих тем, что больше участвует молодых художников и художников среднего поколения.

"Это очень хорошая тенденция. Меньше в этом году представлено декоративно-прикладного искусства и скульптуры, лидирует живопись, графика. Появились молодые художники, которые активно работают в течение года, проводят выставки, презентации своих проектов. Есть работы, представленные сериями, например, у Батала Джапуа очень интересная серия графики, работы Адгура Ампар, Дианы Хинтба", - подчеркнула министр.

Помимо того, что на конкурсе "Художник года" будут определены призовые места, проведение подобных творческих конкурсов стало стимулом для художников, сказала Эльвира Арсалия.

"4 декабря мы огласим имена победителей конкурса, есть еще отмеченные грамотами Министерства культуры. Работы отбирает профессиональный художественный совет Союза художников, и исходя из этих рекомендаций, мы формируем список победителей и тех, чьи работы отмечены как интересные, на которые обязательно надо обратить внимание", - отметила министр.

Выставку на премию "Лучший художник года" Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия совместно с Союзом художников Республики Абхазия проводит с 2002 года и ставит перед собой задачу поддержать художников, способствовать развитию изобразительного искусства и открытию новых имен.