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Поэзии живой и ясной: "Шедевры абхазской литературы" прозвучали в Абхаздраме

© Sputnik /
Культура
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Актеры Абхазского драматического театра подготовили для зрителей несколько десятков стихов из абхазской литературы на вечере поэзии 29 ноября.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Вечер поэзии "Шедевры абхазской литературы" состоялся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба в четверг 29 ноября.

"Говорят: "Мир спасет мир". Но, наверное, в первую очередь красота, культура, наш родной язык, быт, апсуара. Сегодняшним вечером мы открываем новый цикл по читке шедевров абхазской литературы. Прошлый век оставил бессмертные памятники абхазской литературы", – приветствовала зрителей ведущая.

Актеры Абхазского драматического театра подготовили для зрителей несколько десятков стихов из абхазской литературы. Вечер объединил разных поэтов – классиков ХХ века и современных.

Первый поэтический вечер "Шедевры абхазской литературы" в Абхаздраме с самого начала сопровождался немалым интересом. Дело не в том, что такого еще не было. Абхазская публика любит стихи и к своим поэтам относится с особым трепетом.

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Помощниками актеров стали стулья, письменные столы, книги, бумаги, перо, свечи, бокалы и бутылка с вином, которые использовались в качестве декораций, а читка стихов сопровождалась классической музыкой. Словом, зрителю оставалось просто погрузиться в атмосферу единства, вдохновения и творческого счастья, автором которого здесь выступали именно актеры. Некоторые из них не просто декламировали всем известные стихи, но и импровизировали. Кесоу Хагба несколько раз даже поменял слова в стихах классиков прошлого века и адаптировал под современные проблемы. Так "Сыхаара сыԥсадгьыл" Дмитрия Гулиа прозвучал по-новому. Актер театра акцентировал внимание на проблеме языка. Но это нисколько не резало слух.

Чувственное удовольствие

"Шедевры абхазской литературы" оставили у зрителей много ярких впечатлений. Некоторые даже вспомнили школьную программу.

"Мне очень понравился вечер. Мы на самом деле все эти стихотворения уже учили в школе. Но в устах актеров Абхазского театра они звучали совершенно иначе. Очень понравилось в исполнении Кесоуа Хагба стихотворение  Баграта Шинкуба "Ахра иалиааз", – рассказала сухумчанка Атана.

Несмотря на то, что вечер поэзии проходил на абхазском языке, в Абхазский драмтеатр пришли и гости из России.

"Я не понимала смысл стихов, но получила здесь просто чувственное и энергетическое удовольствие. Я слушала, и у меня были мурашки. Мне понравились все чтецы, но кудрявый мальчишка (Астан Агрба – ред.) мне больше всех запомнился. Он вызвал во мне дрожь на каких-то определенных своих фразах", – поделилась эмоциями Елена из России.



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