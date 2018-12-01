Новый сезон Молодежного театра откроется постановкой "Абхазы мы, абхазы"

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Пятый сезон Государственного Молодежного театра начнется постановкой спектакля "Абхазы мы, абхазы", сказал в интервью на радио Sputnik директор Абхазского Государственного Молодежного театра Аслан Еник.
"У нас традиция открывать сезоны этим спектаклем. Когда создавался Государственный Молодежный театр в 2014 году, выступления начались именно с этого спектакля. В начале спектакля есть пролог, в котором рассказывается история создания нашего театра", - добавил он.
Помимо того, что каждый театральный сезон Молодежного театра начинается с постановки "Абхазы мы, абхазы", закрывается каждый сезон также этим спектаклем, отметил руководитель театра.
Пьеса будет поставлена на абхазском языке, подчеркнул руководитель коллектива.
"Произведение перевел великолепный Ясон Чочуа, ему принадлежат переводы множества сочинений", - сказал директор Молодежного театра.
Тема спектакля – сопоставление мужского и женского миров, которая кажется Аслану Еник очень интересной и вечной, поэтому он надеется на благосклонность зрителей.
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Государственный Молодежный театр Абхазии был основан в 2014 году и сформирован из выпускников филологического факультета Абхазского государственного университета, специальности "актерское мастерство".