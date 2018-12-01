Новый сезон Молодежного театра откроется постановкой "Абхазы мы, абхазы"

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Пятый сезон Государственного Молодежного театра начнется постановкой спектакля "Абхазы мы, абхазы", сказал в интервью на радио Sputnik директор Абхазского Государственного Молодежного театра Аслан Еник.

"У нас традиция открывать сезоны этим спектаклем. Когда создавался Государственный Молодежный театр в 2014 году, выступления начались именно с этого спектакля. В начале спектакля есть пролог, в котором рассказывается история создания нашего театра", - добавил он.

Помимо того, что каждый театральный сезон Молодежного театра начинается с постановки "Абхазы мы, абхазы", закрывается каждый сезон также этим спектаклем, отметил руководитель театра.

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"Сейчас идут репетиции нового спектакля по мотивам произведения Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой". Мы пригласили российского режиссера, она приедет в Абхазию со своей творческой группой. Планируем показать этот спектакль до конца текущего года, если не успеем представим его уже в начале 2019 года", - рассказал Аслан Еник.

Пьеса будет поставлена на абхазском языке, подчеркнул руководитель коллектива.

"Произведение перевел великолепный Ясон Чочуа, ему принадлежат переводы множества сочинений", - сказал директор Молодежного театра.

Тема спектакля – сопоставление мужского и женского миров, которая кажется Аслану Еник очень интересной и вечной, поэтому он надеется на благосклонность зрителей.

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Государственный Молодежный театр Абхазии был основан в 2014 году и сформирован из выпускников филологического факультета Абхазского государственного университета, специальности "актерское мастерство".