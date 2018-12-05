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Выступление народной артистки Абхазии Алисы Гицба в Муроме.

Жизнь и опера: Алиса Гицба отмечает день рождения

Фото: страница Алисы Гицба в Facebook
Культура
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Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, оперная певица, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Алиса Гицба отмечает свой день рождения 5 декабря.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Оперная певица из Абхазии Алиса Гицба – одна из самых ярких исполнителей классической музыки, без которой сегодня невозможно представить современный "Геликон-опера". Но как же все начиналось?

В 1989 году Алиса Гицба окончила вокальное отделение Сухумского музыкального училища и поступила  в Российскую академию музыки имени Гнесиных.

Выступление Алисы Гицба в спектакле Моцарт и Сальери. Реквием
© Фото: Facebook/Helikon-Opera/"Геликон-опера"
Выступление Алисы Гицба в спектакле "Моцарт и Сальери. Реквием"

Алиса Гицба в 1993 году решила участвовать в конкурсе молодых вокалистов в Перми, где познакомилась с Дмитрием Хворостовским.

"Я тогда впервые в жизни принимала участие в конкурсе. Мне было всего 20 лет. Это был послевоенный 1993 год. В Абхазии очень тяжелое было время. Хворостовский состоял тогда в жюри конкурса. Когда меня не пропустили в третий тур, он ко мне подошел и поговорил по-человечески. А тогда он уже был известен, у него тогда уже была хорошая карьера", – рассказала в интервью Sputnik оперная дива.

В том же году ее пригласили в труппу нового Московского музыкального театра "Геликон", где она выступает и ныне.

Певица из Абхазии ведет активную концертную деятельность, участвует в таких престижных музыкальных фестивалях, как "Декабрьские вечера" в ГМИИ имени Пушкина, фестиваль русского искусства и кино в Монте-Карло, фестиваль "Русские музыкальные сезоны в Ницце" и другие.

Показ оперы Трубадур в Геликон-опере
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Показ оперы "Трубадур" в "Геликон-опере"

В ее репертуаре музыка всех художественных стилей, начиная от эпохи барокко, заканчивая авангардной музыкой ХХ столетия.

На лучших концертных площадках Москвы она исполнила партии сопрано в "Страстях по Матфею" Баха, "Симфонии № 9" Бетховена, "Реквиеме" Верди.

Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера
© Sputnik / Максим Блинов
Новая версия спектакля "Пиковая дама" в театре "Геликон-опера"

Алиса Гицба участвовала в первом для "Геликон-опера" исполнении таких произведений, как опера "Альцеста" - Люлли, "Житие Марии" - П. Хиндемита, оратория "Смерть поэта" - Сидельникова, "Песня земли и неба" - Мессиана, опера "Слепая ласточка" - Щетинского, Симфония № 5 - Рыбникова, вокальной музыки Эдисона Денисова. А также создавались фондовые записи современной музыки.

В рамках независимого театрального проекта исполнила роль Шэрон Грэхем в драматическом спектакле "Мастер-класс Марии Каллас" (1999).

В 2007 году в театре "Геликон-опера" состоялся бенефис Гицба, в котором она исполнила монооперу Пуленка "Человеческий голос" и светскую кантату Пуленка "Бал-маскарад".

Новая версия спектакля Пиковая дама в театре Геликон-опера
© Sputnik / Максим Блинов
Новая версия спектакля "Пиковая дама" в театре "Геликон-опера"

Оперная певица из Абхазии выступала на лучших сценах США, Франции, Германии, Испании, Италии и Ливана. Однако, несмотря на богатую историю ее гастролей, Алиса Гицба больше всего любит свои выступления в Абхазии.

"Любой выход на сцену — это всегда полжизни, потому что хочется предстать в самом лучшем виде, хочется показать все, на что ты способен. И просто хочется расположить публику к себе, отдать частичку своей души, это потребность. Это происходит всегда, где бы я ни выступала. А когда я приезжаю домой, это чувство усиливается во сто крат, потому что здесь не просто родные стены, здесь люди, с которыми я росла, которые наблюдают за моим ростом, за карьерными свершениями, гордятся, критикуют, любят", – призналась в одном из интервью Sputnik оперная певица.

Оперная певица из Абхазии однажды даже спасла эстонскую оперу. По просьбе коллег из Национальной  оперы Эстонии, Алиса Гицба без репетиции влилась в постановку "Пиковая дама", где она исполнила партию Лизы.

"С Эстонией у меня всегда связаны очень интересные истории. Стоит рассказать, как я в самый первый раз туда попала. Мой дебют в Эстонии был связан с оперой "Пиковая дама" Петра Ильича Чайковского. Сам спектакль шел в Таллинне довольно давно и успешно. Он был очень хорошо поставлен в классическом, традиционном стиле. И так получилось, что неожиданно, за день до спектакля, заболела исполнительница партии Лизы. Отменить спектакль было нельзя, но и заменить Лизу — некем. Нужна была такая певица, которая смогла бы спеть эту партию без репетиций. Прямо сразу. Что называется, с лету. Не оставалось времени для каких-то спевок", – призналась Гицба.

В 2015 году, на 40-летие Пицундского органа Алиса Гицба выступила в Пицундском храме вместе с другими исполнителями "Геликон-опера".

В 2015 году на заброшенной железнодорожной станции "Гума" Алиса Гицба вместе с труппой "Геликон-опера" сыграла спектакль "Кофейная кантата".

Алиса Гицба исполняет Кофейную кантату.
© Sputnik Томас Тхайцук
Алиса Гицба исполняет "Кофейную кантату".

В конце января 2017 года в московском театре "Геликон-опера" состоялась долгожданная премьера. Роскошные декорации, фантастические костюмы, потрясающая акустика – все это здорово, но этим никого не удивишь. А вот то, что принцесс Турандот в новой постановке две, и то, что спектакль не имеет хэппи-энда – стало сенсацией. Заглавную партию в "Турандот" исполнила оперная певица, уроженка Абхазии Алиса Гицба.

Как и нет знаменательных выступлений, так для певицы нет и знаменательных ролей, которые она любила бы больше остальных.

"Сложно сказать. Если, например, у меня десять детей. Есть ли среди них любимый? Каждого любишь по-своему. То же самое с моими ролями", — ответила в интервью Sputnik она.

Алиса Гицба
© Фото : страница Алисы Гицба в Facebook
Алиса Гицба

Алиса Гицба предпочитает жить настоящим и впечатлениями сегодняшнего дня.

В декабре 2017 года Гицба спела главную партию в "Пиковой даме". Сама артистка назвала оперу Чайковского мистической и одной из величайших, когда-либо написанных за все время музыкальной культуры. 

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