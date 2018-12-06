Из Страны Солнца в Страну Души: абхазская история Варвары Бубновой

Круглый стол на тему "Абхазия в диалоге культур. История и современность" прошел в Доме Москвы 6 декабря и был посвящен памяти российской художницы Варвары Бубновой. О том, какой абхазские современники запомнили российскую авангардистку, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Россия-Япония-Абхазия

Поводом для круглого стола стал "перекрестный" год России в Японии и Японии в России. Казалось бы, событие никак не относится к культуре Абхазии. Однако и в Стране души нашли "родственные" связи со страной Восходящего солнца. Объединило две далекие друг от друга страны искусство российской художницы Варвары Бубновой.

Представительница российского авангарда Бубнова попала в Японию в 1922 году, куда уехала в гости к родной сестре Анне Бубновой, бывшей замужем за японским самураем клана Оно. С 1924 года художница стала преподавать русский язык и литературу в японских университетах, но не забывала и про кисть и краски. За время жизни в Поднебесной Бубнова представила шесть персональных выставок в разных городах Японии, а также печаталась в тематических журналах, где раскрывала направления современного русского искусства.

© Фото : предоставленно ТВ-студией "Медиа-Аспект" Варвара Бубнова

В 1936 году Варвара Бубнова была объявлена "нежелательной иностранкой" в СССР. Российские службы пристально наблюдали за жизнью художницы, но все же в 1958 году ей удалось вернуться в СССР. Местом жительства и творчества Бубнова выбрала столицу Абхазии – Сухум. Художница быстро вызвала интерес среди представителей современного искусства, в том же 1958 году состоялась ее первая абхазская выставка.

"Варвара Бубнова смогла стать истинной сухумчанкой. Но запомнилась она как носитель высокой этической гражданской позиции, в широком смысле представитель сухумской интеллигенции", - рассказал о художнице руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Чеха Вадим.

В Сухуме у Бубновой быстро появились не только поклонники, но и ученики, восхищенные смелостью и талантом художницы. Одним из ее известных учеников был художник и искусствовед Александр Лозовой.

"Мне повезло встретиться с Варварой Бубновой. Она принадлежала к великой плеяде российских авангардистов. Она сильно повлияла на искусство как Абхазии, так и России. Как только она приехала в Сухум, российские музеи стали интересоваться ее творчеством, вывозили ее работы, устраивали персональные выставки", - рассказал художник.

Сухумская Бубнова-сан

Абхазские работы "японской" художницы отличаются яркой палитрой, интересными формами и сюжетами. Этот период Бубновой искусствоведы описывают как экспрессионизм.

"На мой взгляд, самое интересное, что она сделала, было именно в Абхазии. Как-то на нее повлияла и обстановка, и сам город. Хочу сказать, что и на меня, как и на моего учителя повлияли яркие краски Абхазии, мои работы стали сразу замечать, ведь в России все же пишут по большей степени серыми красками", - отметил Лозовой.

Яркие краски Бубнова брала от природы, в прямом смысле. Отходя от привычной акварели и масляных красок, художница использовала дубовую кору и даже сок чеснока в своих картинах. Необычный подход авангардистки как магнитом манил учеников, которые приезжали в Абхазию даже из Японии и учились у художницы не только искусству, но и русской литературе. Бубнова-сан, так японские последователи обращались к художнице.

"Они относились к ней очень уважительно, с трепетом и великим почтением. Помню, однажды мы гуляли с ее японским учеником по сухумской набережной и он начал бегать вокруг нее. Мы не поняли, что случилось, но он объяснил нам, что от учителя падает тень и он не может себе позволить на нее наступить", - вспомнил Лозовой. По словам кандидата исторических наук Резо Кация, атмосфера искусства царила даже в маленькой сухумской квартире Бубновой.

"Это была какая-то обычная советская хрущевка, внешне ничем не примечательная. Но внутри была такая обстановка, что было сразу понятно, что попадаешь в другой мир. Каждая вещица отражала воспоминания о ее жизни" – вспомнил историк.

© Фото : предоставленно ТВ-студией "Медиа-Аспект" Варвара Бубнова за работой.

В Абхазии художница прожила до 1979 года, а после переехала в Ленинград, где и провела последние годы своей жизни. Однако похоронена художница и ее сестры на Михайловском кладбище в Сухуме. 29 ноября в Москве в Доме русского зарубежья прошла выставка работ Варвары Бубновой, которая в очередной раз познакомила ценителей авангардного искусства с японским видением российской художницы.

"Абхазский домик", "Эшера" и другие работы Бубновой выставили в Сухуме

Сочетание аристократизма с удивительной скромностью, энциклопедической образованностью и уважению к простому человеку – такой абхазские современники запомнили российскую авангардистку с японским колоритом и абхазской душой.