"Забытые" ремесла и хайповый хендмейд: фестиваль народных промыслов открылся в Абхазии

О том, как в столице представили "забытые" предметы быта и раскрыли молодые таланты, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Новый выставочный зал "Нур" был заполнен гостями, которые активно обсуждали представленные работы абхазских и российских мастеров. С приветственным словом перед ними выступил автор идеи и организатор выставки Нури Кварчия. По его словам, фестиваль впервые за 25 лет объединил мастеров народного промысла и современного искусства в Абхазии.

"Мы сознательно отказались от конкурсной формы, потому что здесь сложно определить, кто лучше, а кто менее талантлив. Мы поставили перед собой задачу поспособствовать развитию народного декоративно-прикладного искусства в Абхазии. И, к счастью, сегодня наблюдаем рост количества и качества подобной продукции", - отметил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Автор идеи и организатор выставки Нури Кварчия

Вспомнить забытое

Плетеные корзины, миниатюрные абхазские апацхи, самодельные новогодние игрушки и даже деревянные макеты памятников Отечественной войны народа Абхазии – все это можно было увидеть, потрогать и сфотографировать на фестивале. Самым проворным удалось даже пообщаться с авторами работ.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии "Ахьынапкуа" в Сухуме 12 декабря 2018

Григорий Кецба уже 18 лет преподает в Центре детского творчества Сухума и обучает детей народному ремеслу. К фестивалю он подготовил исторические предметы быта абхазов, большинство из них сплетены из ореховых прутьев и уже давно не используются в повседневной жизни.

"Но я хочу научить молодое поколение создавать предметы быта, которые использовали их предки. К примеру, корзина для копчения сыра или для ловли и переноса рыбы. Если прививать им эту культуру, то для них это уже не станет чем-то необычным, вышедшем из моды, а будет естественным. Каждый предмет изготавливается учениками в двух экземплярах, один они могут забрать себе или подарить кому-то", - объяснил ремесленник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии "Ахьынапкуа" в Сухуме 12 декабря 2018

В центре экспозиции Кецба среди деревянных амхабыста (лопатка для приготовления мамалыги - ред.) и трещоток, деревянный дом, но это не апацха, подчеркнул автор.

"Это амхара или дом для молодоженов. Раньше, когда молодой человек женился, было стыдно жить вместе с родителями, и он строил себе отдельное жилище", - рассказал он.

Внутри дома все обустроено как положено – шкаф для посуды, столы, стулья, кровать. На строительство у Кецба ушло более месяца.

Первый фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии "Ахьынапкуа" в Сухуме 12 декабря 2018 © Sputnik / Томас Тхайцук

Первый фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии "Ахьынапкуа" в Сухуме 12 декабря 2018 © Sputnik / Илона Хварцкия 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Первый фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии "Ахьынапкуа" в Сухуме 12 декабря 2018

Бумажное искусство и "живые" куклы

От национального ремесла к современному искусству. Ученица Сухумского центра творчества Диана Дбар уже шесть месяцев занимается квилингом. Из скрученной бумаги школьница "рисует" картины. На фестивале она не просто представила бумажные сюжеты, но и дала мастер-класс.

"Я несколько раз видела эту технику в интернете, а потом сама заинтересовалась и убедила маму отдать меня на курсы. К сожалению, квилинг не так популярен среди молодежи, а зря. Он помогает расслабиться и очень успокаивает", - поделилась она.

Авторские куклы Асиды Ахуба уже известны во всей Абхазии и за гарницей. На фестиваль дизайнер привезла свои первые и любимые работы.

"Мой основной источник вдохновения – это семья, но впечатлить меня может и природа, и окружающая обстановка. Все зависит от моего внутреннего состояния. Часто работы возникают неожиданно, я просто начинаю лепить", - рассказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии "Ахьынапкуа" в Сухуме 12 декабря 2018

По словам автора, на создание одной куклы уходит в среднем месяц. Желающих сделать уникальный подарок близким много, но дизайнер призналась, что не любит делать работы на заказ.

"Это ограничивает фантазию, какие-то рамки, которым я должна следовать. А самые интересные работы возникают неожиданно, когда я ничего не планирую"- добавила Ахуба.

История в творчестве

Журналист Леонид Черкезия ловко владеет не только словом, но и деревом. Из него он уже много лет вырезает сюжеты и образы, посвященные культуре и истории Абхазии.

"Сколько я его помню, он всю жизнь занимается этим. Резьба по дереву была его отдушиной, в свободное время он ходил в горы, в лес, находил интересные деревяшки и сюжеты уже сами приходили в голову. Но иногда бывало, что он на несколько месяцев забрасывал работы, ждал вдохновения", - рассказала внучка мастера Валерия Черкезия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии "Ахьынапкуа" в Сухуме 12 декабря 2018

Исторические сюжеты использованы и в работах художницы Лианы Ачба. Больше всего зрителей заинтересовал портрет Владислава Ардзинба, вышитый крестиком. На его создание Ачба потратила больше полугода.

"Если работать над картиной с утра до ночи, то можно и быстрее, конечно. Но обычно хорошо работается тогда, когда приходит муза. Этот портрет я создала в 2013 году в честь 20-летия Дня победы и независимости Абхазии", - рассказала художница.

Фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии "Ахьынапкуа" ( Золотые руки - ред.) продлится в Сухуме до 20 декабря. Посетители смогу не только посмотреть на выставку, но и купить понравившийся предмет.