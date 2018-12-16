Прочувствовать спектакль: предпремьерный показ "Хаджи Мурата" пройдет в Сухуме

За несколько часов до предпремьерного показа спектакля "Хаджи Мурат" по повести Льва Толстого в РУСДРАМе прошла анонсирующая пресс-конференция. Премьеру зрители смогут посмотреть 17 и 18 декабря в 19:00.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Последние приготовления

Незадолго до предпремьерного показа спектакля "Хаджи Мурат" в фойе РУСДРАМа шли приготовления. Театральная труппа энергично приводила в порядок одну из декораций.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Хаджи Мурат" в РУСДРАМе

Спустя несколько минут создатели постановки отвечали на вопросы журналистов о том, как родился этот спектакль, и как шел творческий процесс. Открывая пресс-конференцию гендиректор РУСДРАМа заметил, что не все журналисты пришли на нее.

"Сегодня воскресенье, видимо поэтому некоторые наши коллеги не пришли, наверное есть какие-то более важные события, чем премьерный показ "Хаджи Мурата", хотя, на мой взгляд, это самое важное событие сегодня в стране", - заметил он.

Хинтба рассказал, что в преддверии премьеры спектакля "Хаджи Мурат" творческая группа переживает, так как это первая встреча постановки со зрителем.

"Этот спектакль не стыдно показать в любом театре, это настоящая профессиональная и качественная работа, которая меня лично очень радует, трогает. Я с нетерпением жду сегодняшнего предпремьерного показа", - добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Хаджи Мурат" в РУСДРАМе

Ираклий Хинтба заметил, что спектакль богат образами и аллюзиями от самого Льва Толстого.

"С появлением таких выразительных конструкции, как вагон, колокол или кольцо, символизм сразу настраивает на определенный путь. Сам Толстой присутствует в этом спектакле, так как Хаджи Мурат и Толстой две неотделимые сущности, это как автор и его Alter ego, здесь это очень тонко показано и очень пронзительно, это в пластике, в режиссерской мысли", - подчеркнул Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Хаджи Мурат" в РУСДРАМе

Гендиректор РУСДРАМа немного раскрыл сценарий постановки и сказал, что в спектакле возникают и шекспировские тексты, те кто знаком с взглядами и вкусами Толстого, поймут о чем идет речь, заметил он.

"Этот спектакль нужно почувствовать и он для чувствующего зрителя, я надеюсь, что наш зритель поймет, что в нем заложено. Это очень эмоциональный и чувственный спектакль", - отметил сказал Хинтба.

Гендиректор признался, что "Хаджи Мурат" – это самый красивый спектакль РУСДРАМа.

"Это очень красиво, я не говорю обо всем остальном. Необычность этого спектакля в том, что столько наши актеры не двигались на сцене и не танцевали", - подчеркнул он.

Первопроходцы

Режиссер постановки Адгур Кове поделился своими впечатлениями от работы над спектаклем, отметив, что это был интересный опыт в его творческой деятельности. Сам репетиционный процесс длился около месяца, включая предварительную работу с художником, около полугода жизни были посвящены спектаклю "Хаджи Мурат", сказал Кове.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Хаджи Мурат" в РУСДРАМе

"Работалось в охотку, я не могу сказать, что мы не вылезали из театра, это не так, мы достаточно весело проводили время. Нам было интересно то, чем мы занимаемся, я надеюсь, что также будет интересно и зрителю", - заметил режиссер.

Повесть Льва Толстого на сцене еще никто не ставил, первопроходцем стал РУСДРАМ. Как пошутил Адгур Кове, ответственность за постановку спектакля лежит на руководителе театра.

"Когда мне в первый раз Ираклий Ревазович предложил этот материал, я перечитал произведение, так как не очень хорошо помнил, и понял, что это нельзя ставить ни в коем случае. Дальше наши взаимоотношения развивались в том ключе, что он вежливо настаивал а я вежливо искал обходные пути", - рассказал о зарождении спектакля Кове.

Затем, Ираклий Хинтба сделал ход конем, подключив художника-постановщика Батала Джапуа, у которого сразу появилось масса идей, которые можно было бы использовать при работе над спектаклем, поделился Адгур Кове.

"Мы не заметно для себя включились в работу. Я считал, что повесть не сценичная, она сложно поддается адаптации, честно говоря, считаю так до сих пор. Понимаю, почему она нигде не ставилась. РУСДРАМ держит пальму первенства", - говорит он.

Спектакль не носит характер буквальной инсценировки произведения Льва Толстого, постановка стала высказыванием режиссера, художника-постановщика, отталкиваясь от пьесы автора, подчеркнул Кове.

Художник-постановщик спектакля "Хаджи Мурат" Батал Джапуа рассказал, что идей было много, и до того как прийти к окончательному варианту.

"Мы начали осуществлять сценографическую идею и пришли к финалу с немалыми потерями, от многих вещей отказывались в силу ряда причин. Но что интересно, в результате, приобретений оказалось больше чем потерь, то есть решения заранее не было", - сказал Джапуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Реквизит спектакля "Хаджи Мурат"

У художника по свету Евгения Лисицына уже есть опыт работы с РУСДРАМом, он участвует в постановках спектаклей в театре "Ленком", Большом театре. Он говорит, что к постановке он подключился позже и очень боялся чем-то навредить.

"Что получилось, вы увидите и дадите оценку, мы старались, на мой взгляд все получилось. Спасибо всем огромное, мне было очень приятно, ребята были готовы работать круглосуточно, а все мои авантюрные предложения они поддерживали", - отметил он.

Над постановкой спектакля работала и балетмейстер Людмила Ведяпина, она поблагодарила всю творческую группу.

"Спасибо актерам, которые целый месяц меня терпели. После третей репетиции я позвонила домой и сказала, что такой благодарной труппы я еще не видела, это люди, которые готовы учиться чему-то новому, предлагать что-то, они все безумно пластичны и музыкальны", - сказала балетмейстер.

Предварительный показ спектакля "Хаджи Мурат" состоится в РУСДРАМе 16 декабря в 19:00, премьера – 17 и 18 декабря.