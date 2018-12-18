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Режиссер Сергей Дворцевой на фотосессии фильма Айка (Ayka) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля.

Драма российского режиссера Сергея Дворцевого "Айка" вошла в шорт-лист премии "Оскар"

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Фильм Сергея Дворцевого "Айка" о молодой мигрантке представлена от Казахстана.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Драма Сергея Дворцевого "Айка" вошла в шорт-лист кандидатов на номинацию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", сообщает РИА Новости.

Режиссер, актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в Варшаве.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Айка" представлена от Казахстана.

Конкуренцию ей составят мексиканский фильм "Рим" Альфонсо Куарона; обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля японская картина "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээды; картина польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война"; ливанская лента "Капернаум"; немецкая картина Never Look Away; датский фильм "Виновен"; колумбийская лента Birds of Passage.

Драма российского режиссера Константина Хабенского "Собибор" в шорт-лист премии не вошла.

Пять номинантов на награду киноакадемии США объявят 22 января, вручение премии состоится 24 февраля.



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