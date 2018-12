Драма российского режиссера Сергея Дворцевого "Айка" вошла в шорт-лист премии "Оскар"

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Драма Сергея Дворцевого "Айка" вошла в шорт-лист кандидатов на номинацию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Российский фильм "Собибор" выйдет в прокат в США

"Айка" представлена от Казахстана.

Конкуренцию ей составят мексиканский фильм "Рим" Альфонсо Куарона; обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля японская картина "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээды; картина польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война"; ливанская лента "Капернаум"; немецкая картина Never Look Away; датский фильм "Виновен"; колумбийская лента Birds of Passage.

Драма российского режиссера Константина Хабенского "Собибор" в шорт-лист премии не вошла.

Пять номинантов на награду киноакадемии США объявят 22 января, вручение премии состоится 24 февраля.