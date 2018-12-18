Сказка по-взрослому: "Нарты" Абхаздрама дебютировали в Сухуме

Премьерный спектакль детской студии "Нарт" при Абхазском драматическом театре прошел в понедельник 17 декабря. О страхах юных "белочек" и "зайчиков" и сложных предпремьерных репетициях читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Малые в Малом

Премьерный спектакль детской студии "Нарт" "Волшебная палочка" в третий раз собрал полный аншлаг. Желающие посмотреть на первые шаги юных актеров не поместились в Малом зале Абхаздрама, многим пришлось смотреть из коридора, остальные расположились на ступеньках.

Четыре месяц подготовки, четырехчасовые репетиции после школы - и вот, маленькие актеры играют свои первые роли. Все по-взрослому, театральный грим, сшитые на заказ костюмы, софиты и закулисные нервы. Детской остается лишь сама история по мотивам рассказа Анзора Мукба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьерный спектакль детской студии "Нарт" "Волшебная палочка"

В волшебном лесу добро и зло борются за возвращение Нового года и поиск волшебной палочки. По словам педагога студии Гудисы Тодуа, историю пришлось адаптировать под количество детей на сцене. Всего в волшебной сказке задействовано 16 персонажей.

В спектакле играют все актеры студии. Мне пришлось добавить еще восемь персонажей и додумывать им тексты. К счастью, все это влилось в пьесу и, на мой взгляд, не создает впечатления, что это из другой оперы", - объяснил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьерный спектакль детской студии "Нарт" "Волшебная палочка"

Разбор "полетов"

Белки, лисички, ежики и другие лесные "зверюшки" не только заучили реплики, но и спели новогодние песни. А шумные зрители даже простили им фонограмму. Тем более некоторым было сложно усидеть на месте, многие пустились в пляс.

Вся сказка с песнями и танцами продолжалась не больше 40 минут. Закончилась как раз к тому времени, как самые маленькие зрители успели устать.

"В первом семестре обучения задумка была сделать небольшую постановку, потому что у нас есть дети шести-семи лет, и мы не знаем, что от них ожидать, как они себя поведут на сцене", - сказал Тодуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьерный спектакль детской студии "Нарт" "Волшебная палочка"

Восьмилетняя Залина Ажиба утверждает, что никаких поблажек на репетициях не было. Текст был выучен наизусть, песни распеты, но выходить на сцену в первый раз было страшно.

"Но как только я вышла на сцену, страх ушел. Зритель хорошо нас принял, и после этого захотелось еще раз выйти на сцену. И с каждым разом мне все больше нравится", - сказала юная актриса.

Ну и какой же новогодний спектакль без Снегурочки и Деда Мороза. Главная роль досталась 14-летней Лане Ласурия. В роль актриса вошла не сразу.

"У меня более жесткий характер, и когда мне досталась эта роль, было сложно, но постепенно все встало на свои места. Я вжилась в эту роль", - поделилась Лана.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьерный спектакль детской студии "Нарт" "Волшебная палочка"

Перед тем как выйти на сцену, актеры два раза в неделю по четыре часа занимались хореографией и сценической речью.

"В первый месяц дети не осиливали такую нагрузку, репетиции продолжались не больше часа, но спустя три месяца дети выдерживают длительные нагрузки. К примеру, наши генеральные прогоны проходили с 11 утра до 8 вечера с небольшими перерывами", - рассказал педагог.

Итак, волшебная палочка найдена, Новый год спасен, актеры выходят на поклон и получают заслуженные подарки. Самые маленькие вскрывают их на месте.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьерный спектакль детской студии "Нарт" "Волшебная палочка"

Поддержать маленьких актеров пришли родители, родственники, друзья и даже одноклассники во главе с классным руководителем.

"Мне очень понравилось, это как мультик, только наяву. Еще веселые были песни и красивые костюмы. Вырасту, тоже так буду", - рассказала маленькая зрительница Анна.

Актеры еще долго не расходились по домам. По традиции, после каждого спектакля руководитель устраивает им "разбор полетов". Но без критики, будет конструктивная похвала, уверяет Тодуа.