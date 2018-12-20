От оперетты до песен из кино: в Сухуме прошел проект "Новые голоса"

О том, как прошел концерт вокального проекта "Новые голоса" в Абхазской государственной филармонии, почему многие зрители не могли усидеть на своих местах, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Для того чтобы выступить перед абхазскими зрителями, в Абхазию приехали солисты вокального проекта "Новые голоса", это лауреат международных конкурсов, участник музыкального проекта "Голос" Павел Иванов, солист театра "Московская оперетта" Иван Викулов и солист Московской филармонии, лауреат Всероссийской премии "Овация" Игорь Милюков.

От оперетты до песен из кинофильмов

Посмотреть концерт вокального проекта "Новые голоса", который стал новогодним подарком для Абхазии, пришло немало людей, хотя зал и не был полон поклонниками музыки. Артисты подготовили для зрителей интересную программу, которая состояла из нескольких блоков.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт "Новые голоса" в Госфилармонии

Начали с арий из классических оперетт, к примеру, ария Мистера Икс из оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка", ария князя Орловского из оперетты "Летучая мышь".

Исполнив две арии, музыканты устроили небольшой конкурс, предложив зрителям назвать самую популярную оперетту, отрывок из которой они исполнят дальше. После нескольких вариантов, один из зрителей назвал слова из оперетты Кальмана "Сильва" - "Без женщин жить нельзя на свете, нет!", и это был правильный ответ.

Как пошутил Игорь Милюков, во всех остальных странах первой эту арию называют женщины, а в Абхазии оказался мужчина, что говорит о том, что они находятся в стране, где живут настоящие мужчины.

Затем солисты предложили пришедшим на концерт исполнить арию вместе с ними, некоторые из них так и сделали.

Потом настал черед попурри из русских народных песен, старинных городских романсов, которые зрители принимали долгими аплодисментами. Овации вызывали такие популярные композиции, как "Очи черные", "Эти глаза напротив" и многие другие.

Исполнили артисты и знаменитую неаполитанскую песню "O sole mio" (О, мое солнышко – ред.), которую они посвятили Абхазии, так как совсем недавно музыканты приехали из Германии, где очень холодно, тогда как в Абхазии +15°С и светит солнце.

Реакция зрителей и музыкантов

На протяжении всего концерта зрители активно подпевали и аплодировали, но когда музыканты перешли на исполнение любимых многими песен из кинофильмов, таких как "Разговор со счастьем" или песен "Королева красоты" и "Зима", некоторые не смогли усидеть на месте и пустились в пляс.

"Я не ожидала такого концерта, репертуар очень хороший, исполнители очень высокого класса, я получила большое удовольствие. Сюда пришли зрители разных возрастов, и все приняли этот концерт", - сказала одна из зрительниц Надежда Кондратенко.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт "Новые голоса" в Госфилармонии

Сами музыканты также были приятно удивлены тем, как тепло и радушно их приняли их в Абхазии. По их признанию, такого благодарного и открытого зрителя мало где можно встретить.

"Мы очень любим вашу страну, потому что на протяжении нескольких лет отдыхаем здесь. Вы знаете, нам говорили, что, возможно, публика будет не так ярко воспринимать, но на самом деле, вы очень классная публика, и теплее приема нигде не видели. Сразу чувствуется, что мы в Абхазии, в стране души, огромное вам спасибо за это", - сказал Игорь Милюков.

Информационное агентство Sputnik – информационный партнер концерта вокального проекта "Новые голоса".