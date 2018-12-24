Моцарт из Сухума: абхазские музыканты выступили в Московской консерватории

Юные скрипачка и пианист из Абхазии выступили вместе с симфоническим оркестром Московской государственной консерватории на концерте "В гостях у В. А. Моцарта" 23 декабря. Волнение, топот и абхазская неспешность — в концертном репортаже Sputnik.

Тимур Селиванов, Sputnik

Спокойные дети

В артистической перед концертом собралась вся абхазская делегация: дирижер Давид Терзян, его двенадцатилетняя дочь-скрипачка Эмилия, немного застенчивый подросток-пианист Барас Куджба и их преподавательницы. Взрослые признают: волнуются они больше молодых исполнителей:

"Мне легче продирижировать три часа симфонии Брукнера, чем находиться на одной сцене с Эмилией, я очень переживаю! Да и само место обязывает — многие называют этот зал консерватории "большим инструментом Страдивари". Выступать здесь — мечта многих музыкантов и дирижеров", — делится Давид Терзян.

Эмилия Терзян-Хагба действительно держится спокойно: это не первый ее концерт, счет им идет едва ли не на сотни. Будущее без музыки она не видит, да и отец скрипачки уверен: ее абсолютный слух и феноменальную память грех не использовать по назначению.

© Sputnik / Максим Блинов Выступление абхазских музыкантов в московской консерватории

Старший коллега девочки Барас уже заканчивает музучилище, продолжать образование он хочет как раз в Московской консерватории. Концерт для пианиста — еще и способ заявить о себе будущим преподавателям. После учебы он хочет вернуться на родину — или как преподаватель, или как дирижер.

В Москву музыканты привезли третью часть концерта Моцарта для арфы и флейты с оркестром в переложении для скрипки и фортепиано. Это произведение впервые исполняется с таким набором инструментов.

© Sputnik / Максим Блинов Выступление абхазских музыкантов в московской консерватории

Серьезный концерт с несерьезной атмосферой

Вместо классического звонка в консерватории трубит труба, и музыканты собираются за кулисы, хотя их выход только во втором отделении. Зал уже полон, львиная доля публики — дошкольники. Кроме очевидных стульев и пюпитров на сцене — большой экран. Вот гаснет свет, оркестр в повседневной одежде рассаживается по местам. Перед зрителями, взяв в одну руку палочку, а в другую микрофон, появляется главный дирижер и ведущий Вячеслав Валеев.

"Мы, артисты, считаем, если нам хлопают — значит, уважают, а если топают — значит, любят!", — подзуживает он детей. И по всему залу разносится радостный топот.

А вот зажигается экран — и на нем тоже возникает Валеев, но в камзоле и парике, вылитый Моцарт! Он, подшучивая, ведет неспешный рассказ о венских классиках, время от времени давая слово оркестру. Музыканты стараются не утруждать юную публику и играют только небольшие отрывки известных произведений. Атмосфера в зале какая-то домашняя — отсюда и непарадный дресс-код у исполнителей.

© Sputnik / Максим Блинов Выступление абхазских музыкантов в московской консерватории

Под конец первого отделения в зале снова включают свет, Валеев просит зрителей вооружиться программками с текстом, и они под оркестровый аккомпанемент поют бетховенского "Сурка".

Второе отделение организовано серьезнее: музыканты переодеваются в классические костюмы и строгие платья и играют продолжительнее, без комментариев от Валеева-Моцарта.

На сцену выходят Эмилия и Барас, сосредоточенные, берутся за инструменты… Звучит Моцарт — легко, но отточено. С закрытыми глазами, пожалуй, и не догадаешься, что выступают настолько юные музыканты. Как только звучат последние ноты, с нескольких концов зала к сцене бегут зрители с цветами, а остальные хлопают, не переставая.

© Sputnik / Максим Блинов Выступление абхазских музыкантов в московской консерватории

Второе отделение и концерт в целом заканчиваются не одной песней, а целым попурри из "Бременских музыкантов". Валеев поздравляет всех с праздником и перечисляет всех участников концерта — от композиторов, произведения которых только что прозвучали, до "южного десанта" из Абхазии.

О бытии и житии

После фотографий со зрителями, объятий и поздравлений Валеев дает небольшое интервью корреспонденту Sputnik.

С абхазским коллегой дирижер знаком еще с 2005 года. Тогда Терзян жил и работал в Мексике, куда Валеев приехал на международный конкурс. Спустя тринадцать лет они неожиданно друг для друга встретились в Сухуме. Тогда же московский гость увидел Эмилию и Бараса и загорелся идеей привезти их на концерт в консерваторию.

"Без министра культуры Абхазии Эльвиры Арсалия этот концерт бы не состоялся. Она увидела, что наш с Давидом проект может быть интересен не только для нас двоих, и помогла нам.

Между музыкальными сообществами России и Абхазии протянулись прочные связи. Московские оркестровщики уже взялись за несколько проектов для Сухума. Рассказывать подробней пока не буду — наши планы делаются тихо, зато потом печатаются на афишах", — рассказал дирижер.

© Sputnik / Маким Блинов Выступление абхазских музыкантов в московской консерватории

Из поездки в Абхазию Валеев привез не только музыкальные впечатления:

"Я восхищен ритмом жизни абхазцев, они как будто чувствуют каждое мгновение. На прогулках они пройдут неспешно два шага, остановятся, устремят взгляд в сторону моря, произнесут философскую речь о бытии и житии…".