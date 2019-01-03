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Лувр установил рекорд по числу посетителей в 2018 году

© Sputnik / Ирина Калашникова
Культура
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Более десяти миллионов человек посетили парижский Лувр в прошедшем году, что на 25% больше чем в предыдущем.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Парижский Лувр побил собственный рекорд посещаемости, в 2018 году музей посетили более десяти миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

Музей
© Фото: Justyn Warner
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По сравнению с 2017 годом рост составил около 25%, когда музей посетили 8,1 миллионов человек.

Этот показатель является беспрецедентным для международного музея изобразительных искусств, он превысил предыдущий рекорд в 9,7 миллионов, установленный в 2012 году.

По мнению директора музея Жан-Люка Мартинеза, рост обусловлен увеличение числа иностранных туристов в Париже, а также работами по увеличению вместимости музея. Он отметил, что в музее создана новая камера хранения и касса, что позволяет нам увеличивать пропускную способность.

Теги:
рекорды, Париж, Лувр


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