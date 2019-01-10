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Танцевальный коллектив Амца

"Золотой" выезд: Абхазия успешно выступила на олимпиаде искусств в Нальчике

© Фото : предоставлено Тото Аджапуа
Культура
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III Международная олимпиада искусств "Таланты Евразии – 2019" прошла в Нальчике с 3 по 6 января.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия удостоилась пяти золотых медалей на III Международной олимпиаде искусств "Таланты Евразии – 2019" в Нальчике, сказал в интервью Sputnik директор Сухумской школы искусств, заслуженный артист республики Тото Аджапуа.

Первых мест на фестивале удостоились детские танцевальные коллективы "Амца" и "Чегем", а также лучшими были признаны исполнители Тото Аджапуа, ученики Сухумской школы искусств Алан Гегенава и Амина Аджапуа.

"Я исполнил песню "Абхазский флаг" на слова Мзии Бейя, при этом рядом со мной стояли двое детей, которые держали в руках наш флаг, а вокруг нас танцевали участники ансамблей "Амца" и "Чегем", - рассказал Аджапуа.

По его словам, когда он вышел на сцену вместе с танцорами и детьми с флагами в руках, весь зал встал на ноги и стал активно аплодировать.

Ансамбль Иааирума
© Фото : Эсма Пачулия
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Помимо первого места, Тото Аджапуа удостоился специального диплома за высокое профессиональное мастерство и самоотверженную работу по сближению народов России и Абхазии, утверждение принципов созидания, правопреемственности и патриотизма. 

Для 15-летнего ученика Сухумской школы искусств Алана Гегенава поездка на олимпиаду в Нальчик стала первым опытом выступления за пределами республики. Перед зрителями он исполнил знаменитые песни, которые пел Муслим Магомаев, "Ноктюрн" и "Мелодия". Его исполнение не оставило никого равнодушным, за что его и удостоили первого места.

"Мне кажется, что те песни, что я исполнил в Нальчике, это как раз те произведения, которые могу преподнести душевно. Мне очень нравится голос Муслима Магомаева, и структура его голоса мне более близка, и поэтому пою его песни", - заметил юный певец.

Коллективы "Амца" и "Чегем" под руководством Адгура Кварчелия исполнили адыгский и абхазский танцы.

III Международная олимпиада искусств Таланты Евразии – 2019 в Нальчике
© Фото : предоставлено Тото Аджапуа
III Международная олимпиада искусств "Таланты Евразии – 2019" в Нальчике

Всего на III Международной олимпиаде искусств "Таланты Евразии – 2019" в Нальчике принимали участие около 300 коллективов из России и более чем из 30 стран мира.



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