"Трагедийное" открытие: с чего начнется 39 сезон в РУСДРАМе

Новый сезон в РУСДРАМе откроет спектакль, который выбрали осенью прошлого года по итогам "Режиссерской лаборатории".

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Спектакль "Электра" в постановке российского режиссера Артема Устинова откроет 39 театральный сезон РУСДРАМа в октябре 2019 года, рассказал в интервью радио Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.

Впервые отрывок из спектакля был показан на сцене РУСДРАМа в ноябре 2018 года. Творческая лаборатория Союза театральных деятелей России представила абхазским зрителям три эскиза по произведениям античной литературы. В результате путем тайного голосования зритель выбрал "Электру" древнегреческого драматурга Еврипида.

"Из этого отрывка будет "рожден" полноценный спектакль "Электра"", - объяснил Хинтба.

В главных ролях в спектакле сыграют актеры РУСДРАМа Мадлена Барциц, Наталия Папаскир, Осман Абухба, Инал Инапха и Лоида Тыркба-Даутия. Режиссер Артем Устинов - выпускник режиссерского факультета ГИТИСа и участник творческой лаборатории Союза театральных деятелей России.

"Артем приедет к нам, чтобы начать работу над выпуском спектакля, хотя концептуально спектакль уже придуман, и он был представлен на нашей сцене. Лично для меня постановка стала одним из самых ярких театральных впечатлений за последнее время", – добавил гендиректор театра.

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По словам Хинтба, Артем Устинов приступит к работе над полноценным спектаклем в сентябре 2019 года. Большую часть финансовых расходов на постановку берет на себя Союз театральных деятелей России.