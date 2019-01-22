Первый юбилей без Искандера: как Абхазия отметит 90-летие классика

Первое заседание комиссии по организации мероприятий, приуроченных к 90-летию Фазиля Искандера, состоялось во вторник 18 января.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Вечер, посвященный 90-летию Фазиля Искандера, состоится в день рождения писателя 6 марта, сказала в интервью Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

"Первое заседание прошло в характере обсуждений и предложений по юбилею Фазиля Искандера. В день самого юбилея, 6 марта, пройдут мероприятия как в Абхазии, так и за ее пределами", - добавила она.

Комиссия предполагала выслушать все предложения и с учетом этого разработать большой план мероприятий, которые будут реализовываться в течение года.

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"6 марта в Москве, в Литературном музее, пройдут встречи, связанные с юбилеем Фазиля Искандера. Также со стороны Союза писателей было предложение о том, чтобы выпустить юбилейное издание на абхазском и русском языках", - говорит Арсалия.

Кроме того, Абхазский институт гуманитарных исследований предложил осенью этого года провести научно-практическую конференцию к юбилею Искандера.

"Конференция будет посвящена исследованию, изучению творчества классика. Для многих произведения Искандера стали темой для диссертаций, научных трудов. Эта конференция смогла бы привлечь этих людей в Абхазию, на родину Искандера", - подчеркнула министр.

Среди других мероприятий в этом году пройдет уже пятый Международный фестиваль культуры Искандера, который также будет посвящен юбилею классика.

"Мы решили в этом году главной темой сделать ретроспективу – большую выставку в двух помещениях выставочного зала, будет развернут интересный фотоматериал, многие материалы будут представлены впервые", - сказала Арсалия.

Министр культуры сообщила, что в рамках фестиваля культуры планируется премьерный показ документального фильма Ибрагима Чкадуа (третью часть трилогии – ред.), посвященного Искандеру.

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В заседании комиссии прозвучала идея о том, чтобы организовать в образовательных учреждениях конкурс среди детей и подростков, цель которого – сделать творческие работы на основе произведений Искандера.