Объявлен конкурс на присвоение премии имени Дмитрия Гулиа

Заявки на участие в конкурсе на соискание государственной премии имени Дмитрия Гулиа можно подать до 1 августа 2019 года.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. В конкурсе на соискание государственной премии имени Дмитрия Гулиа могут принять участие работы в области литературы, искусства и архитектуры, рассказал в интервью Sputnik, представитель комиссии советник президента Абхазии Владимир Зантария.

По словам Зантария, главный критерий при отборе и рассмотрении работ – качество.

"Самое главное – это профессионализм, насколько глубоко произведение раскрывает тему, идею, какие стилистические новшества оно несет в себе. Если говорить о литературном жанре, важно насколько произведение трогает читателя, затрагивает внутренний мир человека и раскрывает национальную психологию", - добавил он.

Говоря о литературных произведениях, Зантария отметил, что по уставу государственной премии они должны быть напечатаны и желательно выпущены отдельным экземпляром. Архитектурные работы должны быть представлены в виде художественного макета и желательно выставлены.

© Sputnik Бадрак Авидзба Владимир Зантария представил книгу стихов, удостоенную премии Гулиа

По словам представителя комиссии, ежегодно в конкурсе принимают участие не только знаменитые и зарекомендовавшие себя писатели, поэты и скульпторы, но и молодое поколение.

"Если лет 30 тому назад мы переживали, что прервется традиционная связь между поколениями, то сегодня можно уверенно сказать, что в абхазской литературе, особенно в поэзии, появилось немало талантливых авторов. Сейчас я могу назвать человек 7-8, чьи работы могли бы быть оценены на достаточно высоком уровне", - отметил Зантария.

Работы для рассмотрения комиссией принимаются до 1 августа 2019 года. Заявки можно подать в Комиссии по государственной премии имени Дмитрия Гулиа по адресу улица Званба 9, каждый четверг с 10:00 до 15:00.

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Государственная премия имени Дмитрия Гулиа была впервые учреждена в Абхазии в 1967 году. Первыми ее лауреатами стали абхазские писатели Баграт Шинкуба и Иван Папаскир. Премия в области литературы, искусства и архитектуры вручается в республике каждые три года.