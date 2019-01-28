Первое издание "Героя нашего времени" выставят на торги

Аукционный дом "Литфонд" выставил на торги первое издание романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени", изданное в 1840 году.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Первое издание одного из самых известных произведений русской литературы "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова выставят на торги 9 февраля в Москве, сообщается на сайте аукционного дома "Литфонд".

Отмечается, что первоначальная стоимость лота составляет 3,3 - 3,5 миллиона рублей.

"В двух добротных полукожаных переплетах эпохи хорошей сохранности. Потертости переплетов, небольшие трещины в нижней части корешков, титульные листы и последние листы блоков мытые. Страницы с большими полями, блоки чистые", — говорится в сообщении.

К работе над произведением Лермонтов приступил в 1837 году. Несколько первых глав романа читатели увидели на страницах журнала "Отечественные записки". Первое отдельное издание "Героя нашего времени" было опубликовано в 1840 году тиражом 1000 экземпляров.