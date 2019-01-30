Укрощение по-абхазски: "Молодежка" показала премьеру по Шекспиру

О том, как прошла премьера "Укрощение строптивой" в Абхазском государственном Молодежном театре, почему спектакль получился растянутым и как зритель принял премьеру, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Спектакль "Укрощение строптивой" в Молодежном театре неожиданно для зрителя начинается с музыки Нино Рота из фильма "Крестный отец". На сцену в кедах и рубашках выходят Люченцио (Ахра Кварчия) и Бьонделло Транио (Леон Гвинджия), которые с первого же эпизода задают основную тему спектакля: любовь и человеческие отношения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера молодежного театра. Спектакль "Укрощение строптивой"

Так начинается спектакль, в котором центральное место занимают непростые отношения между мужчиной и женщиной. Молодежный театр не стал отходить от шекспировского текста. Все те же параллельные линии – Люченцио (Ахра Кварчия) – Бьянка (Яна Качарава) и Петручио (Мдар Сакания) – Катарина (Эсма Шуген).

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера молодежного театра. Спектакль "Укрощение строптивой"

Но вот от эпохи Шекспира российский режиссер Наталья Николаева решила все же отойти. Действия происходят в современном городе Падуя. По мнению режиссера Натальи Николаевой, итальянский и абхазский менталитеты очень похожи. И потому абхазскому зрителю спектакль близок.

Актеры одеты в джинсы и кеды. Лишь некоторые элементы – манжеты на рубашках или перья на шляпах – намекали на эпоху ренессанса. Декорации же в стиле минимализма. Основной и многофункциональной декорацией стал дворец с лестницей, который, словно конструктор, актеры меняли в нужный момент.

Незамысловатый сюжет

Сын дворянина Люченцио влюбляется в Бьянку, а дворянин Петручио – в Катарину. Строптивая же Катарина демонстрирует свой вздорный и лихой нрав, и за ее укрощение берется влюбленный Петручио. Пожалуй, так в нескольких словах можно объяснить незамысловатый, на первый взгляд, сюжет "Укрощения строптивой".

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера молодежного театра. Спектакль "Укрощение строптивой"

Весь первый акт практически повествует о развитии отношений между Петручио и Катариной. И лишь изредка появляется Люченцио, который придумывает план женитьбы на Бьянке.

Спектакль насыщен танцами, которые вносят динамику. И все же смотреть премьеру непросто. Постановка "Укрощение строптивой" в Молодежном театре получилась растянутой, идет почти четыре часа, и немного сумбурной. Но все же, несмотря на это, видны старательная актерская игра и очень важный театральный сюжет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера молодежного театра. Спектакль "Укрощение строптивой"

"Меня радует, что в Молодежном театре впервые поставили спектакль с приглашением профессионального режиссера. Они и впредь должны выстроить работу в таком ключе. Актеры играют с большим старанием, работают на сцене. У них хорошая пластика. Мне понравились актеры Мдар Сакания, Алиас Авидзба, Аслан Анкваб. Они хорошо вжились в роль, хорошо играют", – рассказала единственный профессиональный театральный критик в Абхазии Светлана Корсая.

Несмотря на понравившуюся игру, есть и то, с чем театральный критик не согласна. Не впечатлили музыка и костюмы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера молодежного театра. Спектакль "Укрощение строптивой"

"Мне кажется, что у них немного смешались разные эпохи. Но это решение режиссера. Это премьера. Сложно давать оценку сразу же после первой встречи спектакля со зрителем. Меня радует то, что в "Молодежке" играют с таким желанием. В дальнейшем, думаю, будет еще лучше", – добавила Корсая.