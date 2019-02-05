09:08 05 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR75.06
Поиск

Отрицать глупо: Oxxxymiron опубликовал переписку с Децлом

© Фото: Вконтакте/Децл aka Le Truk
Культура
Получить короткую ссылку
20 0 0

Рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, выложил в Twitter свою переписку с Децлом.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Российский рэп-исполнитель Мирон Федоров, более известный под сценическим псевдонимом Oxxxymiron опубликовал в Twitter скриншот переписки с Кириллом "Децлом" Толмацким.

Федоров признался, что никогда не был ценителем творчества Толмацкого, но отметил, что тот многое сделал для развития хип-хопа в России.

"Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо", — написал Oxxxymiron.

В переписке музыканты признали, что плохо друг о друге высказывались, но все же способны нормально взаимодействовать. Толмацкий выразил сожаление, что они не общались лично.

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске.

По теме

Следственный комитет России проверит обстоятельства смерти Децла
Посмертный клип Децла выйдет в день прощания с рэпером
Ушел из жизни рэпер Децл


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Загадки прошлого: фото найденного в Египте некрополя эпохи Птолемеев
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы: как строят железнодорожные подходы к Крымскому мосту
Как менялась цена на хлеб в Абхазии
Динамика цен на хлеб в Абхазии: цифры за 15 лет

Соцсети

Sputnikabkhazia