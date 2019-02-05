Отрицать глупо: Oxxxymiron опубликовал переписку с Децлом

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Российский рэп-исполнитель Мирон Федоров, более известный под сценическим псевдонимом Oxxxymiron опубликовал в Twitter скриншот переписки с Кириллом "Децлом" Толмацким.
Федоров признался, что никогда не был ценителем творчества Толмацкого, но отметил, что тот многое сделал для развития хип-хопа в России.
"Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо", — написал Oxxxymiron.
В переписке музыканты признали, что плохо друг о друге высказывались, но все же способны нормально взаимодействовать. Толмацкий выразил сожаление, что они не общались лично.
RIP Децл. Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо. Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я смогли в свое время сформулировать свой ответ.— Oxxxymiron (@norimyxxxo) 4 февраля 2019 г.
В итоге так и не пересеклись. pic.twitter.com/VtFb0j7vl4
Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске.