Опубликован посмертный клип Децла

Российский рэпер Децл умер в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Новое видео на трек из альбома Децла (Кирилла Толмацкого) "μετεμψύχωσις" ("метемпсихоз" — от лат. "реинкарнация") опубликовали на Youtube.

В описании к видео говорится, что рэпер планировал именно 6 февраля открыть доступ к нему, успев загрузить ранее тизер.

Трек, композитором которого выступил сам Децл, должен был стать саундтреком к фильму.

Децл умер в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. Рэпер резко почувствовал себя плохо, скорая пыталась откачать его в течение получаса, однако в итоге констатировала смерть.

Точная причина смерти станет известна после проведения всех экспертиз. По предварительным данным, у Толмацкого остановилось сердце.