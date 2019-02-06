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Опубликован посмертный клип Децла

© Sputnik / Артур Лебедев
Культура
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Российский рэпер Децл умер в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Новое видео на трек из альбома Децла (Кирилла Толмацкого) "μετεμψύχωσις" ("метемпсихоз" — от лат. "реинкарнация") опубликовали на Youtube.

В описании к видео говорится, что рэпер планировал именно 6 февраля открыть доступ к нему, успев загрузить ранее тизер.

Трек, композитором которого выступил сам Децл, должен был стать саундтреком к фильму.

Децл умер в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. Рэпер резко почувствовал себя плохо, скорая пыталась откачать его в течение получаса, однако в итоге констатировала смерть.

Точная причина смерти станет известна после проведения всех экспертиз. По предварительным данным, у Толмацкого остановилось сердце.

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