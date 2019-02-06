Культурный выезд: историю и современность Абхазии покажут в Адыгее

СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Проект "Абхазия. История, культура, современность" пройдет в Адыгее, сказала в интервью радио Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

"У нас проходит много мероприятий с Адыгеей на протяжении долгих лет. Пригласил нас Государственный музей искусств народов Востока, это большой и интересный музей, в котором мы не раз уже проводили выставки наших художников", - добавила она.

На этот раз в Адыгее будет представлен более масштабный и многофункциональный проект. Абхазская сторона привезет большую выставку художников, посвященную 80-летию Союза художников Абхазии, сообщила министр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Арсалия о культурном проекте Абхазии в Адыгее: даст объемное представление о нашей стране

"Также на втором этаже музея в отдельном зале будет экспозиция "Архитектура старого Сухума", которая была представлена в Абхазии в прошлом году", - рассказала Эльвира Арсалия.

В рамках мероприятий пройдет круглый стол "Сохранение культурного наследия в современном мире. Вызовы, проблемы, перспективы". По мнению министра культуры, этот вопрос актуален не только для Адыгеи и Абхазии, но и для всего современного мира.

Кроме того, в музее состоится показ абхазских фильмов, а также творческие встречи художников Абхазии и Адыгеи.

"В кинозале музея зрители смогут посмотреть абхазские фильмы, слайды, в которых будет отражено богатство наших музейных экспонатов, которые мы, к сожалению, не можем вывезти на такие передвижные выставки", - подчеркнула она.

Проект "Абхазия. История, культура, современность" пройдет в рамках Меморандума о сотрудничестве между министерствами культуры Абхазии и Адыгеи. Цель проекта – придать новый импульс культурному сотрудничеству и диалогу двух стран.