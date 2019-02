Выставка фотографий финалистов конкурса имени Стенина открылась в Буэнос-Айресе

СУХУМ, 6 фев – Sputnik. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина привез в Буэнос-Айрес свыше тридцати работ из России, Испании, Италии, Индии, ЮАР, Турции, Ирана и Ирака, сообщает РИА Новости.

Выставку, которая проходит на площадке Российского центра науки и культуры и продлится до 18 февраля, посетили посол России Дмитрий Феоктистов и замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин, приехавший в Аргентину с рабочим визитом.

"Сегодня вы видите лауреатов четвертого конкурса. Коллеги Андрея Стенина из 77 стран прислали на конкурс шесть тысяч работ. Здесь представлены финалисты конкурса. Это фотографии про нашу жизнь, про людей, про преодоление. Фотография хороша тем, что не требует перевода, она универсальна", - сказал Волин на открытии выставки.

Фотография - это не фастфуд

"Андрей не вернулся. Не вернулся, как и многие другие журналисты, которые выезжали в горячие точки, потому что работа журналиста – показывать то, что происходит… По-прежнему десятки и сотни фотографов от различных редакций выезжают делать свою работу, едут туда, где происходят события, которые нужно показать нам, и не думают о том, что будет с их жизнью, здоровьем, судьбой, потому что их судьба – это фотография", - отметил заместитель министра.

"Мир, с одной стороны, стал более глобализирован, с другой стороны - каждый день разделяется разного рода противоречиями. Растут политические и экономические разногласия, появились давно новые вызовы и угрозы, терроризм, преступность, наркотики, растут миграционные потоки, в любом смысле растет конфликтный потенциал в мире", - заметил в свою очередь Феоктистов.

По его мнению, особенно об этом рассказывает сегодняшняя выставка, где представлено много снимков, которые носят экономический, социальный оттенок.

"Фотографии - это не фастфуд, это для широкой аудитории, но это не то, что быстро съедается глазами и забывается. Ценность таких выставок заключается в том, что мы можем увидеть какой-то самый важный момент одного события, который не промелькнет мимо нас сейчас, как новости, а мы можем остановиться и осмыслить его", - сказал посол.

Руководитель центра международных проектов МИА "Россия сегодня" Василий Пушков отметил, что данный конкурс "занимает особое место в сердцах сотрудников агентства".

"Иногда получается, что трагические события становятся фундаментом для создания прекрасного. Фотоконкурс Андрея Стенина, который родился на глубокой человеческой трагедии, в итоге стал дверью для сотен молодых журналистов по всему миру", - сказал он.

О выставке

Темы выставочных работ – от истории на стыке репортажной и арт-хаусной съемки о борьбе с огненной стихией в объективе фотографа из ЮАР Джастина Салливана до клипового монтажа после выборных событий в Кении испанца Луиса Тато, от арктической этники ненецких кочевников Одида Вагентштайна из Израиля до раскаленных образов спортивных сражений на теннисных кортах "Ролан Гаррос 2017" россиянина Алексея Филиппова.

В числе ярких образов выставки в Аргентине – серия работ российского фотографа Алены Кочетковой "Как я болела", документальный рассказ о драматичной борьбе автора с раком, принесший ей гран-при конкурса.

Предпоказ выставки состоялся в штаб-квартире Организации Объединенных наций в Нью-Йорке 2 ноября 2018 года, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. На нем присутствовали заместитель генерального секретаря ООН по коммуникациям и общественной информации Элисон Смейл и постоянный представитель России при сообществе наций Василий Небензя.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2019 году генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru и общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура".

Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван". В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro. Международная площадка-партнер – фестиваль PhotON.