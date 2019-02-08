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Сбор труппы театра им. Моссовета

Умер народный артист России Сергей Юрский

© Sputnik / Владимир Федоренко
Культура
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Юрский известен зрителям по ролям в кинофильмах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" и многих других.

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Народный артист России, ведущий актер театра имени Моссовета Сергей Юрский скончался в пятницу утром, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

"Народный артист России Сергей Юрьевич Юрский скончался сегодня рано утром", — сообщил представитель пресс-службы театра Моссовета.

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде.

Юрский известен зрителям по ролям в кинофильмах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" и многих других.



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