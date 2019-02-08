Умер народный артист России Сергей Юрский

Юрский известен зрителям по ролям в кинофильмах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" и многих других.

СУХУМ, 8 фев - Sputnik. Народный артист России, ведущий актер театра имени Моссовета Сергей Юрский скончался в пятницу утром, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

"Народный артист России Сергей Юрьевич Юрский скончался сегодня рано утром", — сообщил представитель пресс-службы театра Моссовета.

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде.

Юрский известен зрителям по ролям в кинофильмах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" и многих других.