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Вышел новый трейлер "Аладдина": что там делает голубой Уилл Смит

© Foto / Walt Disney Pictures
Культура
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Картину "Аладдина", основанную на сюжете известной диснеевской классики, снял британский режиссер Гай Ричи.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Киностудия Walt Disney опубликовала новый трейлер фильма "Аладдин", в котором актер Уилл Смит сыграет джинна.

Смит предстал перед зрителями в образе джинна голубого цвета, что вызвало оживление среди пользователей Сети.

Сценарий к картине написал Джон Огаст, известный по сценарию "Ангелы Чарли: Только вперед".

Главную роль в фильме исполнил Мена Массуд, Жасмин сыграла Наоми Скотт, султана Джафара — Марван Кензари. 

Первый тизер фильма вышел осенью прошлого года. Премьера фильма запланирована на 23 мая этого года.

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