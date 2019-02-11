Вышел новый трейлер "Аладдина": что там делает голубой Уилл Смит

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Лавров и Помпео обсудили мирный переход к демократии в Венесуэле Решение политического кризиса в Венесуэле и переход к демократии в стране в интересах как США, так и России, заявили в Вашингтоне. 103

Легкий, как облако: какой букет выбрать возлюбленной ко Дню всех влюбленных 14 февраля в Абхазии, как и во многих странах, празднуют День влюбленных. О том, как выбрать правильный букет и не показаться старомодным, читайте в материале Sputnik. 387