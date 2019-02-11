Вышел новый трейлер "Аладдина": что там делает голубой Уилл Смит

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Киностудия Walt Disney опубликовала новый трейлер фильма "Аладдин", в котором актер Уилл Смит сыграет джинна.
Смит предстал перед зрителями в образе джинна голубого цвета, что вызвало оживление среди пользователей Сети.
Сценарий к картине написал Джон Огаст, известный по сценарию "Ангелы Чарли: Только вперед".
Главную роль в фильме исполнил Мена Массуд, Жасмин сыграла Наоми Скотт, султана Джафара — Марван Кензари.
Первый тизер фильма вышел осенью прошлого года. Премьера фильма запланирована на 23 мая этого года.