Буря в стакане воды: уход Машкова из кино опроверг его пресс-секретарь

Актер Владимир Машков заявил в интервью "Пятому каналу", что уходит из кино, сказав, что это "серьезная деятельность, которая требует много сил и времени", которых у него нет.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Пресс-секретарь актера Ольга Андрейкина опровергла сообщение об уходе Машкова из кино, сказав, что он делает лишь перерыв в съемках, сообщает РИА Новости.

По ее словам, Машков уже говорил об этом, когда начинал работать в Московском театре-студии Олега Табакова в качестве руководителя.

"Это буря в стакане воды совершенно нелепая. Он говорил, что у него сейчас нет времени сниматься, потому что он очень занят в театре", - пояснила Андрейкина.

Машков сыграл более 50 ролей в театре, кино и телевизионных проектах. Снимался в таких фильмах, как "Подмосковные вечера", "Вор", "Распутин", "Экипаж", "Дуэлянт", "Движение вверх", а также в сериалах "Ликвидация", "Родина".