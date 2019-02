"Оскар" и его фавориты: объявлены главные победители кинопремии

СУХУМ, 25 фев — Sputnik. Церемония вручения наград киноакадемии США "Оскар" состоялась в ночь на 25 февраля традиционно в "Кинотеатре Долби" (Dolby Theatre) на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе, передает РИА Новости.

Лучший фильм и лучший режиссер

Киноакадемия США вручила "Оскар" в категории "лучшая картина года" фильму Питера Фаррелли "Зеленая книга".

За звание лучшей картины в этом году боролись восемь работ:

"Зеленая книга",

"Рома", "Фаворитка",

"Черная пантера",

"Власть",

"Черный клановец",

"Звезда родилась",

"Богемская рапсодия".

"Зеленая книга" ранее завоевала приз гильдии продюсеров США. В последние годы зачастую обладатель награды гильдии продюсеров становился победителем "Оскара", но из этого правила достаточно исключений.

"Это рассказ про любовь, про то, как мы любим друг друга, несмотря на различия между нами", — сказал режиссер, получив награду.

Альфонсо Куарон завоевал "Оскар" за режиссуру картины "Рома".

Конкуренцию в этой категории составляли польский режиссер Павел Павликовски ("Холодная война"), Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Адам Маккей ("Власть") и Спайк Ли ("Черный клановец").

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон также был удостоен "Оскара" за операторскую работу в картине "Рома".

Киноакадемики предпочли Куарона операторам картин "Холодная война" (Польша), "Фаворитка", "Звезда родилась" и немецкой картины Never Look Away.

Лучшая мужская и женская роли

Рами Малек удостоен награды киноакадемии США "Оскар" в категории "лучшая мужская роль" за игру в "Богемской рапсодии".

За награду в этой категории также боролись:

Кристиан Бэйл ("Власть"),

Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"),

Брэдли Купер ("Звезда родилась"),

Вигго Мортенсен ("Зеленая книга").

Для Малека, исполнившего рок-звезду Фредди Меркьюри, это первая номинация и первая победа на "Оскаре". Он признался, что награда — "эпохальным момент" для него и поблагодарил не только работавшую над фильмом команду, но и группу Queen, признавшись, что он "в долгу" у музыкантов и самого Меркьюри.

Оливия Колман завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "лучшая женская роль".

За награду в этой категории также боролись Гленн Клоуз ("Жена"), Леди Гага ("Звезда родилась"), Ялица Апарисио ("Рома") и Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?").

"Ой, это по-настоящему трудно", — призналась, получив награду и искренне рыдая английская актриса, исполнившая в "Фаворитке" королеву Великобритании Анну Стюарт.

Для Колман это первая номинация на "Оскар", и, получив награду, она призналась со сцены своей напарнице по номинации Клоуз, что "не хотела, чтобы все случилось вот так". Клоуз считалась фавориткой этой номинации, и судьба "Оскара" в этой категории считалась практически предрешенной.

Актеры второго плана

Махершала Али удостоен награды киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в картине "Зеленая книга".

В категории "лучший актер второго плана" были также номинированы Сэм Эллиотт ("Звезда родилась"), Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?"), Сэм Рокуэлл ("Власть") и Адам Драйвер ("Черный клановец").

Для актера это вторая номинация на "Оскар" и вторая победа, ранее он был удостоен ее за фильм "Лунный свет".

Американская актриса Реджина Кинг завоевала награду киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить". За победу в этой категории также боролись Эмма Стоун и Рэйчел Вайс ("Фаворитка"), Марина Де Тавира ("Рома"), Эмми Адамс ("Власть").

Лучший фильм на иностранном языке

Мексиканская картина "Рома" удостоена "Оскара" в категории "лучший фильм на иностранном языке".

За награду в категории также боролись:

польская "Холодная война",

обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля японская лента "Магазинные воришки",

ливанский фильм "Капернаум",

немецкий Never Look Away.

Ранее "Рома", также номинированная на "Оскар" в категории "лучшая картина года", была удостоена множество международных наград, а также завоевала "Золотой глобус" как лучший зарубежный фильм.

Как сообщили организаторы, картины из Мексики были номинированы на "Оскар" в этой категории 9 раз и впервые удостоились награды.

Другие победители

Певица Леди Гага завоевала "Оскар" за песню Shallow к фильму "Звезда родилась".

Леди Гага в третий раз номинирована на "Оскар", но получила награду впервые.

Получая "Оскар" в категории "лучшая оригинальная песня", певица поблагодарила своего напарника по фильму и режиссера картины Брэдли Купера.

Полнометражный анимационный фильм "Человек-паук: Через вселенные" завоевал награду киноакадемии США "Оскар".

В этой категории были также представлены "Мирай из будущего", "Остров собак", "Суперсемейка 2" и "Ральф против интернета".

Ранее "Человек паук: Через вселенные" был удостоен "Золотого глобуса", награды гильдии продюсеров США PGA и многих других премий.

В категории "Короткометражный анимационный фильм" выиграл "Бао" режиссера китайского происхождения Доми Ши (Domee Shi), который рассказывает историю одинокой китаянки в Канаде, ее дети выросли и покинули родительский дом. Женщина вновь переживает "материнство", полюбив и трогательно заботясь о "Бао" (баоцзы, традиционное китайское блюдо, схожее с мантами) как о собственном ребенке.

Помимо "Бао" на награду в этой категории были представлены "Поведение животных", "Один маленький шаг", "Выходной" и "Поздний полдень".

Награду киноакадемии США "Оскар" за лучший оригинальный сценарий завоевали сценаристы картины "Зеленая книга" Ник Валлелонг, Брайан Хайес Карри и Питер Фаррели, лучшим адаптированным сценарием признали сценарий фильма "Черный клановец". Награду за адаптированный сценарий вручили группе сценаристов Чарли Ватчелу, Дэвиду Рабиновичу, Кевину Уилмотту, Рону Столлворту и режиссеру Спайку Ли.