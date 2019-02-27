Праздник поэзии: вторые "Шедевры абхазской литературы" прошли в Абхаздраме

О том, как в Абхазском драмтеатре прошел второй вечер поэзии "Шедевры абхазской литературы", чем он отличался от первых "Шедевров" и как зритель воспринял стихи абхазских классиков, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Пустая сцена, затемнение, музыка с латино-американскими мотивами. Из зрительного зала выбегает Астан Агрба в шляпе и со старым чемоданом. Становится в центр и объявляет: "Аԥсуа алитература ашедеврқәа ахәылԥаз аартуп" (Вечер "Шедевры абхазской литературы" открыт – ред.).

Вторые "Шедевры абхазской литературы" в отличие от первых уже с самого начала обещали быть более динамичными. Ведь актеры задали тон страстным латиноамериканским танцем.

На этот раз вечер решили разбить на четыре части. Начали с молодых актеров, которые зачитали 17 стихов абхазских классиков: Дмитрия Гулиа, Баграта Шинкуба, Таифа Аджба, Терентия Чания, Мушни Ласуриа и других.

Молодые актеры энергично читали произведения абхазских поэтов. Но вместе с тем у них пока еще есть над чем поработать. Иногда настроение стиха не совпадало с исполнением или музыкой, которая сопровождала читку, и некоторые стихи звучали в одной тональности. Да и свет, и музыка зачастую не помогали, а, наоборот, мешали актерам и особенно зрителю.

© Sputnik / Томас Тхайцук Творческий поэтический вечер "Шедевры абхазской поэзии" в драмтеатре

Вся вторая часть "Шедевров" принадлежала выпускнице Театрального института имени Щукина Милане Ломия. Она подготовила цикл стихотворений поэта Гунды Сакания. Темп, звучание, ударение, ритм и паузы говорили о том, что Милана Ломия хорошо прочувствовала настроение стиха, которое она смогла передать и зрителю.

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Третья часть принадлежала старшей плеяде актеров Абхазского драмтеатра. На сцене разом появились три актрисы: Виолетта Маан, Майя Джикирба и Ирина Когония. Декламация каждой сопровождается аплодисментами.

Завершились "Шедевры абхазской литературы" выступлением Кесоу Хагба, Теймураза Чамагуа и Геннадия Тарба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Творческий поэтический вечер "Шедевры абхазской поэзии" в драмтеатре

Погружение в теплую атмосферу

Для абхазского зрителя появление "Шедевров абхазской литературы" – праздник души и ощущение наступающей весны.

"То, что мы сегодня видели – это такое возвращение в юность, ощущение наступающей весны. Мы услышали прекрасные стихи – и классиков, и современных поэтов. Это очень полезно для молодежи, которая не успела соприкоснуться с удивительной атмосферой, царившей ранее в Абхазском театре. Я надеюсь, что эта атмосфера будет возрождаться. Уже сегодня мы видим этот процесс возрождения. И вот это сочетание молодых актеров со старшим поколением было очень гармонично. И сегодняшний вечер стал погружением в теплую атмосферу", – поделилась впечатлениями зрительница Аида Ладария.

© Sputnik / Томас Тхайцук Творческий поэтический вечер "Шедевры абхазской поэзии" в драмтеатре

Многим зрителям понравилась инсценировка, которую придумали организаторы поэтического вечера. Декорация, кстати говоря, была в стиле минимализма. Клетка, велосипед, качели, стол и стулья быстро сменяли друг друга.

"Впечатления прекрасные. Мне понравилась инсценировка. Получилось красивое театрализованное представление, – рассказал Ахра Бжания. – Это такое хорошее времяпрепровождение. С таких легких форм театр постепенно может приучить зрителя к более сложным – драме и комедии. Таким образом в зрителе вырабатывается культура посещения театра. Тогда и театр, и абхазский язык будут жить".

© Sputnik / Томас Тхайцук Творческий поэтический вечер "Шедевры абхазской поэзии" в драмтеатре

Вечер поэзии "Шедевры абхазской литературы" впервые провели в большом зале Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба 29 ноября 2018 года. Цель проекта, по словам организаторов, – привлечь внимание молодежи, которая мало интересуется абхазской литературой.