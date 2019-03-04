Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Вокалист The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.
Издание пишет, что тело музыканта обнаружили в его доме в Эссексе этим утром.
The iconic singer, from Dunmow, Essex, was found dead at his home today. https://t.co/wm8F0oYMXC— The Sun (@TheSun) 4 марта 2019 г.
"Смерть не рассматривается как подозрительная, дело будет подготовлено (для передачи — ред.) коронеру", — сообщается в заявлении полиции Эссекса.
В 1990 году Кит Флинт создал электронную группу The Prodigy, в составе которой сначала выступал в качестве танцора, а в 1996 впервые записал сингл как вокалист.
Наряду с Fatboy Slim, The Chemical Brothers и The Crystal Method, The Prodigy являются пионерами жанра бигбит, который обрел популярность в 1990-е и 2000-е годы.