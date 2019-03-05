Вышел трейлер последнего сезона "Игры престолов"

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Телеканал HBO опубликовал трейлер финального сезона сериала "Игра престолов", сообщает РИА Новости.

"Враги не устают, не останавливаются и ничего не чувствуют", – говорится в трейлере, в котором оставшиеся в живых герои готовятся противостоять друг другу.

Ранее Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", рассказала, что заключительные эпизоды будут самыми интригующими из всех и "шокируют" зрителей.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Премьера сериала "Игра престолов" состоялась в апреле 2011 года. Он стал одним из самых высокобюджетных проектов в истории телевидения. Создатели сериала получили в общей сложности 38 премий "Эмми".