Названо место съемок нового фильма о Джеймсе Бонде

Съемки 25 фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде намечены на лето 2019 года.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Новую картину о Джеймсе Бонде будут снимать в итальянском городе Матера, сообщает Planet Today.

На место съемок, которые запланированы на конец июля этого года, прибыли порядка 500 человек. Они займутся необходимыми к съемочному процессу приготовлениями.

Ранее сообщалось, что 25 фильм о приключениях британского секретного агента получил рабочее название Shatterhand.

Премьера первого фильма Бондианы "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.