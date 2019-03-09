13:37 09 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.96
  • EUR74.57
Поиск
Матера, Италия

Названо место съемок нового фильма о Джеймсе Бонде

© AFP 2019 / FILIPPO MONTEFORTE
Культура
Получить короткую ссылку
5 0 0

Съемки 25 фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде намечены на лето 2019 года.

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Новую картину о Джеймсе Бонде будут снимать в итальянском городе Матера, сообщает Planet Today.

На место съемок, которые запланированы на конец июля этого года, прибыли порядка 500 человек. Они займутся необходимыми к съемочному процессу приготовлениями.

Ранее сообщалось, что 25 фильм о приключениях британского секретного агента получил рабочее название Shatterhand.

Премьера первого фильма Бондианы "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.

По теме

Дэниел Крейг снова сыграет Джеймса Бонда
Чего вы не найдете в путешествиях: семь фальшивых достопримечательностей
Новый "Джеймс Бонд" остался без режиссера


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: бразильский карнавал и Трамп, обнимающий американский флаг
Движение - жизнь: женщина-почтальон в 83 года проходит пешком по 48 километров
Чего хотят женщины Абазии
Как не прогадать: читатели Sputnik выбрали лучший подарок на 8 Марта

Соцсети

Sputnikabkhazia