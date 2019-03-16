В "Простоквашино" появится новый персонаж - няня

Новую героиню мультсерила "Возвращение в Простоквашино" няню Веры Павловны введут в сюжет в третьем сезоне, выход которого запланирован на начало 2020 года.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. "Союзмультфильм" ищет актрису, которая будет озвучивать новую героиню мультфильма "Возвращение в Простоквашино" няню младшей сестры дяди Федора Веры Павловны, синопсисы новых серий с участием персонажа уже готовы, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора студии Бориса Машковца.

© Sputnik / РИА Новости Новая жизнь старых героев: советские мультфильмы получат продолжение

Предполагается, что серии с няней выйдут в 2020 году в третьем сезоне мультсериала. Известно также, что по задумке сценаристов, между ней и почтальоном Печкиным вспыхнут романтические чувства.

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале апреля в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова - маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.