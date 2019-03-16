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Кадр из мультфильма Простоквашино. Архивное фото

В "Простоквашино" появится новый персонаж - няня

© Foto / Союзмультфильм, 2018
Культура
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Новую героиню мультсерила "Возвращение в Простоквашино" няню Веры Павловны введут в сюжет в третьем сезоне, выход которого запланирован на начало 2020 года.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. "Союзмультфильм" ищет актрису, которая будет озвучивать новую героиню мультфильма "Возвращение в Простоквашино" няню младшей сестры дяди Федора Веры Павловны, синопсисы новых серий с участием персонажа уже готовы, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора студии Бориса Машковца.

Кадр из мультфильма Ну, погоди!. Выпуск 5-й 1972 года. Студия Союзмультфильм. Режиссер - Вячеслав Котеночкин. Сценаристы - Александр Курляндский, Аркадий Хайт.
© Sputnik / РИА Новости
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Предполагается, что серии с няней выйдут в 2020 году в третьем сезоне мультсериала. Известно также, что по задумке сценаристов, между ней и почтальоном Печкиным вспыхнут романтические чувства.

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале апреля в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал.

В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова - маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.

Теги:
Союзмультфильм


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